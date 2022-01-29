https://ria.ru/20220129/gaz-1770151288.html

Двое детей погибли после отравления углекислым газом на Алтае

Двое детей погибли после отравления углекислым газом на Алтае - РИА Новости, 29.01.2022

Двое детей погибли после отравления углекислым газом на Алтае

Двое детей погибли и еще один пострадал после отравления углекислым газом в Алтайском крае, возбуждено дело, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T21:12

2022-01-29T21:12

2022-01-29T21:12

происшествия

алтайский край

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двое детей погибли и еще один пострадал после отравления углекислым газом в Алтайском крае, возбуждено дело, сообщается на сайте Следственного комитета России."В поселке Гордеевский Троицкого района обнаружены тела двух детей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в доме проживала мать пяти детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили мать и сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть девочки и ее трехлетнего брата. Мать и четырехлетний ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу."Причиной гибели детей мог стать углекислый газ вследствие неисправности печного отопления", - уточняется в сообщении.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766930673.html

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происшествия, алтайский край, россия