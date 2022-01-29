Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/gaz-1770125853.html
СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа
СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа - РИА Новости, 29.01.2022
СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа
Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:29
2022-01-29T14:29
в мире
литва
польша
нато
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453080_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_59ad067a73a6759109633a8af3118ab5.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности страны, сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники в правительстве.Плавучий СПГ-терминал "Газпрома" "Маршал Василевский" 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. Ряд литовских экспертов увидели в этом стремление России обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа."Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны... Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа", - сказала пресс-секретарь министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте. Ее слова приводит 15min.lt.Издание отмечает, что план был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, однако их детали пока не разглашаются.Замминистра энергетики Литвы Дайва Гарбаляускайте на встрече в январе с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой заявила о возможности для Польши импортировать природный газ через Клайпедский СПГ-терминал. Ранее по итогам встречи глав минэнерго Литвы и Украины в декабре 2021 года было объявлено, что в запуске поставок сжиженного природного газа из Клайпедского порта через польско-литовский газопровод GIPL, окончание строительства которого запланировано на середину 2022 года, заинтересован также Киев.Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для Литвы. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html
литва
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453080_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6febcd028108eec9fbc756ac0f93c34f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, польша, нато, газпром
14:29 29.01.2022
 
СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа

15min.lt: Польша будет импортировать газ через Клайпедский СПГ-терминал

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности страны, сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники в правительстве.
Плавучий СПГ-терминал "Газпрома" "Маршал Василевский" 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. Ряд литовских экспертов увидели в этом стремление России обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
"Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны... Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа", - сказала пресс-секретарь министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте. Ее слова приводит 15min.lt.
Издание отмечает, что план был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, однако их детали пока не разглашаются.
Замминистра энергетики Литвы Дайва Гарбаляускайте на встрече в январе с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой заявила о возможности для Польши импортировать природный газ через Клайпедский СПГ-терминал. Ранее по итогам встречи глав минэнерго Литвы и Украины в декабре 2021 года было объявлено, что в запуске поставок сжиженного природного газа из Клайпедского порта через польско-литовский газопровод GIPL, окончание строительства которого запланировано на середину 2022 года, заинтересован также Киев.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября 2021, 08:00
Белоруссия может отключить Польшу
Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для Литвы. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреЛитваПольшаНАТОГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10СМИ: премьер Канады сменил место резиденции из соображений безопасности
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России создадут сеть центров по работе с подростками "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
СМИ: премьер Канады сменил место резиденции из соображений безопасностиДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России создадут сеть центров по работе с подростками "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад