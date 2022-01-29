https://ria.ru/20220129/gaz-1770125853.html

СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа

СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа - РИА Новости, 29.01.2022

СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа

Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:29

2022-01-29T14:29

2022-01-29T14:29

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности страны, сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники в правительстве.Плавучий СПГ-терминал "Газпрома" "Маршал Василевский" 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. Ряд литовских экспертов увидели в этом стремление России обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа."Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны... Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа", - сказала пресс-секретарь министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте. Ее слова приводит 15min.lt.Издание отмечает, что план был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, однако их детали пока не разглашаются.Замминистра энергетики Литвы Дайва Гарбаляускайте на встрече в январе с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой заявила о возможности для Польши импортировать природный газ через Клайпедский СПГ-терминал. Ранее по итогам встречи глав минэнерго Литвы и Украины в декабре 2021 года было объявлено, что в запуске поставок сжиженного природного газа из Клайпедского порта через польско-литовский газопровод GIPL, окончание строительства которого запланировано на середину 2022 года, заинтересован также Киев.Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для Литвы. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html

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в мире, литва, польша, нато, газпром