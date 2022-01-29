СМИ: Литва разработала план по "независимости" от российского газа
15min.lt: Польша будет импортировать газ через Клайпедский СПГ-терминал
Вид на Клайпедский морской торговый порт
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности страны, сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники в правительстве.
Плавучий СПГ-терминал "Газпрома" "Маршал Василевский" 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. Ряд литовских экспертов увидели в этом стремление России обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа.
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"Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны... Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа", - сказала пресс-секретарь министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте. Ее слова приводит 15min.lt.
Издание отмечает, что план был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, однако их детали пока не разглашаются.
Замминистра энергетики Литвы Дайва Гарбаляускайте на встрече в январе с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой заявила о возможности для Польши импортировать природный газ через Клайпедский СПГ-терминал. Ранее по итогам встречи глав минэнерго Литвы и Украины в декабре 2021 года было объявлено, что в запуске поставок сжиженного природного газа из Клайпедского порта через польско-литовский газопровод GIPL, окончание строительства которого запланировано на середину 2022 года, заинтересован также Киев.
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