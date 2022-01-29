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ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой - РИА Новости, 29.01.2022
ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
УФСИН по Москве опровергло сообщения СМИ о проблемах в СИЗО у калининградского врача Елены Белой, обвиняемой в убийстве младенца, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:47
2022-01-29T21:47
происшествия
калининград
генеральная прокуратура рф
калининградский областной суд
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. УФСИН по Москве опровергло сообщения СМИ о проблемах в СИЗО у калининградского врача Елены Белой, обвиняемой в убийстве младенца, сообщает ведомство."В ряде СМИ размещена информация о том, что обвиняемая Е. Белая подвергается унижениям со стороны подозреваемых и обвиняемых, содержащимися с ней в одной камере, ей не дают принимать душ. Некоторые подозреваемые и обвиняемые якобы пользуются определенными привилегиями со стороны администрации учреждения. Сообщаем, что в соответствии с требованиями законодательства в СИЗО-6 установлен распорядок дня, который обязаны соблюдать все подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.В информации отмечается, что согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется возможность посещать душ не менее двух раз в неделю. Сотрудники СИЗО контролируют выполнение распорядка дня."Обвиняемая Е. Белая к сотрудникам учреждения с жалобами на условия содержания не обращалась", - уточняется в сообщении.Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 января признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве недоношенного младенца. Мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена в конце декабря.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому.
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происшествия, калининград, генеральная прокуратура рф, калининградский областной суд, россия
21:47 29.01.2022
 
ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой

УФСИН по Москве опровергло сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде
Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. УФСИН по Москве опровергло сообщения СМИ о проблемах в СИЗО у калининградского врача Елены Белой, обвиняемой в убийстве младенца, сообщает ведомство.
"В ряде СМИ размещена информация о том, что обвиняемая Е. Белая подвергается унижениям со стороны подозреваемых и обвиняемых, содержащимися с ней в одной камере, ей не дают принимать душ. Некоторые подозреваемые и обвиняемые якобы пользуются определенными привилегиями со стороны администрации учреждения. Сообщаем, что в соответствии с требованиями законодательства в СИЗО-6 установлен распорядок дня, который обязаны соблюдать все подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
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В информации отмечается, что согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется возможность посещать душ не менее двух раз в неделю. Сотрудники СИЗО контролируют выполнение распорядка дня.
"Обвиняемая Е. Белая к сотрудникам учреждения с жалобами на условия содержания не обращалась", - уточняется в сообщении.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 января признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве недоношенного младенца. Мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена в конце декабря.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
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Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому.
 
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