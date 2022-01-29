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Путин поручил выделить средства на расширение сети исправительных центров

Путин поручил выделить средства на расширение сети исправительных центров - РИА Новости, 29.01.2022

Путин поручил выделить средства на расширение сети исправительных центров

Президент России Владимир Путин поручил Минфину, Минюсту и ФСИН до 1 мая подготовить предложения о выделении дополнительных средств на расширение сети... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:38

2022-01-29T13:38

2022-01-29T13:38

общество

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину, Минюсту и ФСИН до 1 мая подготовить предложения о выделении дополнительных средств на расширение сети исправительных центров, сообщается на сайте Кремля."Минфину России подготовить совместно с Минюстом России и ФСИН России и представить в Правительство Российской Федерации предложения о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на расширение сети исправительных центров и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 мая, ответственные - главы ведомств.

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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия