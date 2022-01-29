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Украина стерпела очередное унижение от США
Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России - РИА Новости, 29.01.2022
Украина стерпела очередное унижение от США
Рекомендации Белого дома уезжать из Украины дипперсоналу, членам семей и американским гражданам серьезно портят репутацию страны, заявил в комментарии для... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:27
2022-01-29T21:27
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Рекомендации Белого дома уезжать из Украины дипперсоналу, членам семей и американским гражданам серьезно портят репутацию страны, заявил в комментарии для украинского журнала "Новое время" политолог Владимир Фесенко."Американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. А еще косвенно подыграли российской пропаганде", — сказал он.Украинский эксперт считает, что Москва якобы может использовать этот факт в своих интересах, при этом не уточнив как именно.По его мнению, на такое решение Вашингтона повлиял "афганский синдром", так как американцы "обожглись в Кабуле".Ранее Госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано улетать коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили "риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью".Высокопоставленный представитель Госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России не раз отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770093149.html
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в мире, украина, сша, россия
21:27 29.01.2022
 
Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России

Украинский политолог Фесенко: эвакуация сотрудников посольства США "играет на руку России"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Рекомендации Белого дома уезжать из Украины дипперсоналу, членам семей и американским гражданам серьезно портят репутацию страны, заявил в комментарии для украинского журнала "Новое время" политолог Владимир Фесенко.
"Американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. А еще косвенно подыграли российской пропаганде", — сказал он.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
03:00
В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ
Украинский эксперт считает, что Москва якобы может использовать этот факт в своих интересах, при этом не уточнив как именно.
По его мнению, на такое решение Вашингтона повлиял "афганский синдром", так как американцы "обожглись в Кабуле".
Ранее Госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано улетать коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили "риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью".
Высокопоставленный представитель Госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
08:00
Украина заставила США унижаться перед Китаем
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России не раз отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
09:18
Депутат Рады обвинил США в подрыве экономики Украины
 
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