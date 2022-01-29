https://ria.ru/20220129/eskalatsiya-1770097091.html

Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам

Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам - РИА Новости, 29.01.2022

Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам

Вашингтон накачивает Киев оружием, тем самым провоцируя его на силовые авантюры против жителей Донбасса, говорится в заявлении российского посольства в США в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T06:27

2022-01-29T06:27

2022-01-29T08:30

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон накачивает Киев оружием, тем самым провоцируя его на силовые авантюры против жителей Донбасса, говорится в заявлении российского посольства в США в Facebook.По их словам, власти США "изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине" под предлогом того, что Россия якобы намерена напасть на соседнее государство."Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. <...> Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения", — заявили в дипмиссии.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770093149.html

https://ria.ru/20220129/zelenskiy-1770095200.html

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в мире, украина, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия