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Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам
Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам - РИА Новости, 29.01.2022
Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам
Вашингтон накачивает Киев оружием, тем самым провоцируя его на силовые авантюры против жителей Донбасса, говорится в заявлении российского посольства в США в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T06:27
2022-01-29T08:30
в мире
украина
сша
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон накачивает Киев оружием, тем самым провоцируя его на силовые авантюры против жителей Донбасса, говорится в заявлении российского посольства в США в Facebook.По их словам, власти США "изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине" под предлогом того, что Россия якобы намерена напасть на соседнее государство."Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. &lt;...&gt; Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения", — заявили в дипмиссии.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770093149.html
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в мире, украина, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
06:27 29.01.2022 (обновлено: 08:30 29.01.2022)
 
Посольство рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам

Посольство России в США: поставки Украине оружия из Штатов провоцируют Киев на эскалацию

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв РИА Новости. Вашингтон накачивает Киев оружием, тем самым провоцируя его на силовые авантюры против жителей Донбасса, говорится в заявлении российского посольства в США в Facebook.

"Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска", — отмечают дипломаты.

По их словам, власти США "изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине" под предлогом того, что Россия якобы намерена напасть на соседнее государство.
"Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. <...> Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения", — заявили в дипмиссии.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
03:00
В США недовольны позицией Украины по "вторжению", сообщило СМИ
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
04:28
Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России
 
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