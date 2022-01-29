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В Германии оценили шансы найти замену российскому газу
В Германии оценили шансы найти замену российскому газу - РИА Новости, 29.01.2022
В Германии оценили шансы найти замену российскому газу
Германия не сможет быстро найти замену газу, углю и нефти из России в случае остановки поставок, сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:58
2022-01-29T17:17
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Германия не сможет быстро найти замену газу, углю и нефти из России в случае остановки поставок, сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR)."Найти замену энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно", — заявил эксперт BGR Мартин Пайн.По данным института, на Россию пришлось 34 процента импорта нефти, более 50 процентов импорта газа, 45 процентов импорта каменного угля. Эксперт Хубертус Бардт из Института немецкой экономики в Кельне также выразил мнение, что возможности по замене газа другими источниками энергии ограничены, быстро найти ему альтернативу в промышленности и для отопления практически невозможно.Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри Штатов о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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киев, сша, нато, сергей лавров, welt, россия
08:58 29.01.2022 (обновлено: 17:17 29.01.2022)
 
В Германии оценили шансы найти замену российскому газу

BGR: ФРГ не сможет быстро найти замену российским энергоносителям при остановке поставок

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Германия не сможет быстро найти замену газу, углю и нефти из России в случае остановки поставок, сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).
"Найти замену энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно", — заявил эксперт BGR Мартин Пайн.
По данным института, на Россию пришлось 34 процента импорта нефти, более 50 процентов импорта газа, 45 процентов импорта каменного угля. Эксперт Хубертус Бардт из Института немецкой экономики в Кельне также выразил мнение, что возможности по замене газа другими источниками энергии ограничены, быстро найти ему альтернативу в промышленности и для отопления практически невозможно.
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри Штатов о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
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В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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