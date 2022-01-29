https://ria.ru/20220129/dtp-1770124107.html

В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей

В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 29.01.2022

В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей

Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:06

2022-01-29T14:06

2022-01-29T14:08

происшествия

мелеузовский район

республика башкортостан

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УФА, 29 янв – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.По данным ведомства, на шестом километре автодороги Мелеуз-Федоровка в Мелеузовском районе республики столкнулись встречные "Лада Калина" и "Chevrolet Niva"."В результате аварии 14-летний пассажир "Лады", сын водителя, скончался до приезда скорой медицинской помощи, ещё одна пассажирка "Лады" 6-летняя дочь водителя с травмами госпитализирована", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220128/dtp-1769978955.html

мелеузовский район

республика башкортостан

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происшествия, мелеузовский район, республика башкортостан