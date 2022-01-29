Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/dtp-1770124107.html
В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей
В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 29.01.2022
В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей
Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:06
2022-01-29T14:08
происшествия
мелеузовский район
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
УФА, 29 янв – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.По данным ведомства, на шестом километре автодороги Мелеуз-Федоровка в Мелеузовском районе республики столкнулись встречные "Лада Калина" и "Chevrolet Niva"."В результате аварии 14-летний пассажир "Лады", сын водителя, скончался до приезда скорой медицинской помощи, ещё одна пассажирка "Лады" 6-летняя дочь водителя с травмами госпитализирована", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220128/dtp-1769978955.html
мелеузовский район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мелеузовский район, республика башкортостан
14:06 29.01.2022 (обновлено: 14:08 29.01.2022)
 
В Башкирии ребенок погиб при столкновении двух автомобилей

При столкновении двух автомобилей в Башкирии погиб мальчик и пострадала девочка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
УФА, 29 янв – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
По данным ведомства, на шестом километре автодороги Мелеуз-Федоровка в Мелеузовском районе республики столкнулись встречные "Лада Калина" и "Chevrolet Niva".
"В результате аварии 14-летний пассажир "Лады", сын водителя, скончался до приезда скорой медицинской помощи, ещё одна пассажирка "Лады" 6-летняя дочь водителя с травмами госпитализирована", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 13:52
На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком
 
ПроисшествияМелеузовский районРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10СМИ: премьер Канады сменил место резиденции из соображений безопасности
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России создадут сеть центров по работе с подростками "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
СМИ: премьер Канады сменил место резиденции из соображений безопасностиДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России создадут сеть центров по работе с подростками "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад