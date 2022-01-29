https://ria.ru/20220129/dtp-1770105250.html

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 29.01.2022

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

Женщина пострадала в результате ДТП с участием автомобиля дорожной службы "КамАЗ" и рейсового автобуса в Крыму, ведется расследование происшествия, сообщили... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T09:57

2022-01-29T09:57

2022-01-29T09:57

происшествия

республика крым

белогорск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Женщина пострадала в результате ДТП с участием автомобиля дорожной службы "КамАЗ" и рейсового автобуса в Крыму, ведется расследование происшествия, сообщили журналистам в МВД по Республике Крым.ДТП произошло утром в субботу в городе Белогорск. По предварительным данным, водитель комбинированной дорожной машины не учёл дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с автобусом МАН, который двигался во встречном направлении.Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего, свою проверку также проводит крымская прокуратура.

https://ria.ru/20220128/dtp-1769978955.html

республика крым

белогорск

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происшествия, республика крым, белогорск