https://ria.ru/20220129/donbass-1770117737.html
В Госдуме рассказали о службе проживающих в ДНР и ЛНР россиян
В Госдуме рассказали о службе проживающих в ДНР и ЛНР россиян - РИА Новости, 29.01.2022
В Госдуме рассказали о службе проживающих в ДНР и ЛНР россиян
Многие молодые люди из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые являются гражданами России, в последние годы прошли или еще проходят РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T12:58
2022-01-29T12:58
2022-01-29T19:56
виктор водолацкий
снг
госдума рф
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости, Юлия Наулина. Многие молодые люди из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые являются гражданами России, в последние годы прошли или еще проходят службу в Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумв по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.По его словам, на жителей ЛНР и ДНР, получивших российский паспорт, распространяются все права и обязанности гражданина России. "Знаю, что за последние годы много молодых ребят (из Донбасса. — Прим. ред.) призывались через военкоматы Ростовской области и служат и уже вернулись из армии", — сказал Водолацкий."Гражданин прописывается у своих родственников (в России. — Прим. ред.), которые всегда есть, особенно у жителей Донбасса, дальше он становится на воинский учет в военкомате, и когда ему исполняется 18 лет, его призывают в Вооруженные силы России", — рассказал политик."В каждый призыв существуют такие молодые ребята, которые идут служить в России через российские военкоматы. Учет такой никогда не велся (по количеству человек. — Прим. ред.). В весенний призыв можно проверить, сколько ребят из ДНР и ЛНР изъявили желание служить в российской армии", — добавил он.По данным властей Ростовской области, всего гражданами России стали уже более 720 тысяч жителей ЛНР и ДНР и данный процесс продолжается. На территории региона действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса могут подать документы для получения российского гражданства.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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виктор водолацкий, снг, госдума рф, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:58 29.01.2022 (обновлено: 19:56 29.01.2022)
В Госдуме рассказали о службе проживающих в ДНР и ЛНР россиян
Депутат Водолацкий: граждан России из ЛНР и ДНР можно призывать на службу в армию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости, Юлия Наулина. Многие молодые люди из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые являются гражданами России, в последние годы прошли или еще проходят службу в Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумв по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, на жителей ЛНР
и ДНР
, получивших российский паспорт, распространяются все права и обязанности гражданина России. "Знаю, что за последние годы много молодых ребят (из Донбасса. — Прим. ред.) призывались через военкоматы Ростовской области
и служат и уже вернулись из армии", — сказал Водолацкий.
"Гражданин прописывается у своих родственников (в России. — Прим. ред.), которые всегда есть, особенно у жителей Донбасса, дальше он становится на воинский учет в военкомате, и когда ему исполняется 18 лет, его призывают в Вооруженные силы России", — рассказал политик.
"В каждый призыв существуют такие молодые ребята, которые идут служить в России через российские военкоматы. Учет такой никогда не велся (по количеству человек. — Прим. ред.). В весенний призыв можно проверить, сколько ребят из ДНР и ЛНР изъявили желание служить в российской армии", — добавил он.
По данным властей Ростовской области, всего гражданами России стали уже более 720 тысяч жителей ЛНР и ДНР и данный процесс продолжается. На территории региона действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса
могут подать документы для получения российского гражданства.