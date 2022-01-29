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В ЛНР вновь зафиксировали вооружение ВСУ у населенных пунктов в Донбассе
В ЛНР вновь зафиксировали вооружение ВСУ у населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 29.01.2022
В ЛНР вновь зафиксировали вооружение ВСУ у населенных пунктов в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова заметила бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков у населенных пунктов в... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:33
2022-01-29T12:11
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова заметила бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков у населенных пунктов в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства."В зоне ответственности 24-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) зафиксирована одна 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", размещенная за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на территории объекта вблизи населенного пункта Раздоловка", — сказал представитель пресс-службы.Помимо этого, бронетехнику ВСУ обнаружили вблизи подконтрольного Киеву города Попасная.В Народной милиции отмечают, что украинские силовики при помощи средств радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение у линии соприкосновения вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:33 29.01.2022 (обновлено: 12:11 29.01.2022)
 
В ЛНР вновь зафиксировали вооружение ВСУ у населенных пунктов в Донбассе

Народная милиция ЛНР: ВСУ размещают вооружение у населенных пунктов в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова заметила бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков у населенных пунктов в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства.
"В зоне ответственности 24-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) зафиксирована одна 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", размещенная за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на территории объекта вблизи населенного пункта Раздоловка", — сказал представитель пресс-службы.
Помимо этого, бронетехнику ВСУ обнаружили вблизи подконтрольного Киеву города Попасная.
В Народной милиции отмечают, что украинские силовики при помощи средств радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение у линии соприкосновения вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 08:00
США планируют воевать с Россией до последнего украинца
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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В миреВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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