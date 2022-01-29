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Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы
Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы - РИА Новости, 29.01.2022
Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы по Донбассу с целью быстрого... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:55
2022-01-29T01:55
в мире
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы по Донбассу с целью быстрого прогресса в реализации минских соглашений, сообщила пресс-служба офиса украинского президента на своем сайте по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.Телефонный разговор между Зеленским и Макроном состоялся в пятницу вечером. Перед этим Макрон провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.Отмечается, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество."Глава Украинского государства отметил заинтересованность в успешной реализации имеющихся весомых двусторонних экономических договоренностей, а также в развитии новых конкретных проектов", - добавили в офисе.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, россия
01:55 29.01.2022
 
Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы

Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы по Донбассу

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили важность активизации работы контактной группы по Донбассу с целью быстрого прогресса в реализации минских соглашений, сообщила пресс-служба офиса украинского президента на своем сайте по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
Телефонный разговор между Зеленским и Макроном состоялся в пятницу вечером. Перед этим Макрон провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

"Стороны договорились поддерживать взятый динамический темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран-участников "нормандского формата". Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ (трехсторонней контактной группы) и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество.
"Глава Украинского государства отметил заинтересованность в успешной реализации имеющихся весомых двусторонних экономических договоренностей, а также в развитии новых конкретных проектов", - добавили в офисе.
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Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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