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Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws - РИА Новости, 29.01.2022
Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
Счета дома мод Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T23:54
2022-01-29T23:54
общество
мода
чеченская республика (чечня)
айшат кадырова
firdaws
россия
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ГРОЗНЫЙ, 29 янв – РИА Новости. Счета дома мод Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда, министр культуры Чечни, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова.Ранее в СМИ появилась информация о блокировке счетов Firdaws в связи с неуплатой налогов.В пресс-службе Firdaws сообщили 27 января, что модный дом приостановил работу "по техническим причинам и в связи с болезнью половины штата закройщиков и швей".
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общество, мода, чеченская республика (чечня), айшат кадырова, firdaws, россия
23:54 29.01.2022
 
Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws

Айшат Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПоказ линии одежды Дома моды "Firdaws" Айшат Кадыровой в Грозном
Показ линии одежды Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Показ линии одежды Дома моды "Firdaws" Айшат Кадыровой в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 29 янв – РИА Новости. Счета дома мод Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда, министр культуры Чечни, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова.
Ранее в СМИ появилась информация о блокировке счетов Firdaws в связи с неуплатой налогов.
"Компания Firdaws не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пенни на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел - человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет. Это можно проверить в официальных документах", - написала Кадырова в Instagram.
В пресс-службе Firdaws сообщили 27 января, что модный дом приостановил работу "по техническим причинам и в связи с болезнью половины штата закройщиков и швей".
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 18:26
Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"
 
ОбществомодаЧеченская республика (Чечня)Айшат КадыроваFirdawsРоссия
 
 
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