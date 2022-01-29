Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
Айшат Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПоказ линии одежды Дома моды "Firdaws" Айшат Кадыровой в Грозном
Показ линии одежды Дома моды "Firdaws" Айшат Кадыровой в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 29 янв – РИА Новости. Счета дома мод Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда, министр культуры Чечни, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова.
Ранее в СМИ появилась информация о блокировке счетов Firdaws в связи с неуплатой налогов.
"Компания Firdaws не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пенни на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел - человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет. Это можно проверить в официальных документах", - написала Кадырова в Instagram.
В пресс-службе Firdaws сообщили 27 января, что модный дом приостановил работу "по техническим причинам и в связи с болезнью половины штата закройщиков и швей".
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