https://ria.ru/20220129/dolgi-1770157405.html

Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws

Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws - РИА Новости, 29.01.2022

Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws

Счета дома мод Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда,... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T23:54

2022-01-29T23:54

2022-01-29T23:54

общество

мода

чеченская республика (чечня)

айшат кадырова

firdaws

россия

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ГРОЗНЫЙ, 29 янв – РИА Новости. Счета дома мод Firdaws не заблокированы, налоговая задолженность в 1638 рублей, образовавшаяся из-за ошибки бухгалтера, погашена, сообщила учредитель бренда, министр культуры Чечни, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова.Ранее в СМИ появилась информация о блокировке счетов Firdaws в связи с неуплатой налогов.В пресс-службе Firdaws сообщили 27 января, что модный дом приостановил работу "по техническим причинам и в связи с болезнью половины штата закройщиков и швей".

https://ria.ru/20211228/chechnya-1765891794.html

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общество, мода, чеченская республика (чечня), айшат кадырова, firdaws, россия