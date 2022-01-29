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СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили - РИА Новости, 29.01.2022
СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
Переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:24
2022-01-29T22:06
в мире
чехия
милош земан
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен, сообщает Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника.По данным источников, полиция обратились в администрацию главы государства с целью получить доступ к документу, чтобы изучить отпечатки пальцев и следы ДНК и определить, кто работал с ним. Там ответили, что доклад уничтожили в ноябре 2021 года.Сейчас полиция расследует, было ли это сделано намеренно.Прага в середине апреля 2021 года обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что это нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что подобные утверждения — часть широкомасштабной кампании Запада против России.
https://ria.ru/20220128/chekhiya-1770086985.html
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в мире, чехия, милош земан, россия
21:24 29.01.2022 (обновлено: 22:06 29.01.2022)
 
СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили

Чешское радио: полиция расследует уничтожение доклада о взрывах во Врбетице

© Фото : Полиция ЧехииВзрыв в Врбетице в 2014 году
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : Полиция Чехии
Взрыв в Врбетице в 2014 году
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен, сообщает Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника.
По данным источников, полиция обратились в администрацию главы государства с целью получить доступ к документу, чтобы изучить отпечатки пальцев и следы ДНК и определить, кто работал с ним. Там ответили, что доклад уничтожили в ноябре 2021 года.
Сейчас полиция расследует, было ли это сделано намеренно.
Прага в середине апреля 2021 года обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что это нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что подобные утверждения — часть широкомасштабной кампании Запада против России.
Полиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 23:54
Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
 
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