https://ria.ru/20220129/diplomatiya-1770092990.html

В России отметили важность возможных контактов с Канадой на высоком уровне

В России отметили важность возможных контактов с Канадой на высоком уровне - РИА Новости, 29.01.2022

В России отметили важность возможных контактов с Канадой на высоком уровне

Посол России в Канаде Олег Степанов выразил сожаление в связи с тем, что сегодня контакты между двумя странами ограничиваются уровнем послов: взаимодействие на... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T02:51

2022-01-29T02:51

2022-01-29T02:51

в мире

украина

канада

оттава

россия

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов выразил сожаление в связи с тем, что сегодня контакты между двумя странами ограничиваются уровнем послов: взаимодействие на более высоком уровне позволило бы сторонам эффективнее обсуждать беспокоящие их вопросы, даже несмотря на очевидные политические разногласия.В беседе с РИА Новости российский дипломат отметил, что отношения с Канадой важны для России как сами по себе, так и в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины, где Оттава выступает "энергичным голосом" среди членов НАТО по проблематике европейской безопасности.По его словам, если Канада хочет составить независимое мнение о том, что происходит сейчас с евроатлантической безопасностью, а также чем спровоцировано последнее обострение в отношениях между Россией и Западом вокруг Украины, то "было бы естественным и правильным" наладить прямой контакт между канадской и российской сторонами.Посол РФ добавил, что российская сторона была бы рада обменяться мнениями со своими канадскими партнерами "по всем интересующим или беспокоящим их сюжетам", даже несмотря на очевидные политические разногласия между столицами. "Это то, как работает дипломатия: если у вас есть вопросы или проблемы, люди садятся разговаривать, чтобы достичь понимания позиций", - указал Степанов.

https://ria.ru/20220129/neonatsisty-1770092577.html

украина

канада

оттава

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в мире, украина, канада, оттава, россия