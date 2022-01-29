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В Тамбове начальника полиции аэропорта заподозрили в превышении полномочий

В Тамбове начальника полиции аэропорта заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 29.01.2022

В Тамбове начальника полиции аэропорта заподозрили в превышении полномочий

Начальника полиции аэропорта Тамбова проверяют из-за необоснованного привлечения мужчины к уголовной ответственности по статье о хранении оружия, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:59

2022-01-29T14:59

2022-01-29T14:59

происшествия

тамбов

тамбовская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальника полиции аэропорта Тамбова проверяют из-за необоснованного привлечения мужчины к уголовной ответственности по статье о хранении оружия, сообщили РИА Новости правоохранители.Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, неназванный сотрудник транспортной полиции в Тамбовской области "предпринял действия, послужившие основанием к необоснованному возбуждению уголовного дела в отношении гражданина по ч. 1 ст. 222 УК РФ" (статья о незаконной перевозке и хранении оружия). Уточняется, что противоправные действия полицейского выявили сотрудники собственной безопасности и регионального УФСБ."Начальником УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел", - говорится в пресс-релизе ведомства.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о начальнике полиции аэропорта Тамбова.

https://ria.ru/20220111/politsiya-1767358008.html

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тамбовская область

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происшествия, тамбов, тамбовская область