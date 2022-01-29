https://ria.ru/20220129/davlenie-1770094068.html

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении - РИА Новости, 29.01.2022

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении

Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:34

2022-01-29T03:34

2022-01-29T03:37

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Вильфанд добавил, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная для прогулок погода — тепло и небольшой снег.К вечеру 30 января синоптик пообещал усиление ветра.

https://ria.ru/20220126/pogoda-1769576359.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд