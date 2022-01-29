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Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении
Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении - РИА Новости, 29.01.2022
Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении
Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:34
2022-01-29T03:37
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Вильфанд добавил, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная для прогулок погода — тепло и небольшой снег.К вечеру 30 января синоптик пообещал усиление ветра.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
03:34 29.01.2022 (обновлено: 03:37 29.01.2022)
 
Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекордно низком давлении

Синоптик Вильфанд: возможно рекордно низкое атмосферное давление 30 и 31 января в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой… С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления", — сказал он.

Вильфанд добавил, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная для прогулок погода — тепло и небольшой снег.
К вечеру 30 января синоптик пообещал усиление ветра.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 12:16
Москвичам пообещали снежную и теплую погоду в конце января
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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