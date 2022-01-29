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В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации - РИА Новости, 29.01.2022
В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
Правительство Мехико в рамках программы ревакцинации жителей против COVID-19 будет использовать первый компонент российской вакцины "Спутник V" среди лиц 40-49... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:02
2022-01-29T04:02
2022-01-29T04:02
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вакцина "спутник v"
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Правительство Мехико в рамках программы ревакцинации жителей против COVID-19 будет использовать первый компонент российской вакцины "Спутник V" среди лиц 40-49 лет, этот этап пройдет на следующей неделе, сообщил глава Цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк в ходе пресс-конференции мэра столицы Клаудии Шейнбаум, которая транслировалась в социальных сетях городского правительства.По словам чиновника, два дня назад мексиканский регулятор Cofepris уведомил городские власти о возможности применения российской вакцины при ревакцинации вне зависимости от того, какую из используемых в городе вакцин вводили пациентам на начальном этапе.Согласно статистике правительства Мехико, представленной в ходе конференции, полной схемой вакцин против COVID-19 привиты 96% населения старше 15 лет. Усиливающую дозу получили 35% жителей.
https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900994.html
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в мире, мексика, мехико (город), коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", клаудия шейнбаум
В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
Власти Мехико используют первый компонент "Спутника V" как бустер для жителей 40-49 лет