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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации - РИА Новости, 29.01.2022
В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации
Правительство Мехико в рамках программы ревакцинации жителей против COVID-19 будет использовать первый компонент российской вакцины "Спутник V" среди лиц 40-49... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:02
2022-01-29T04:02
распространение коронавируса
в мире
мексика
мехико (город)
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Правительство Мехико в рамках программы ревакцинации жителей против COVID-19 будет использовать первый компонент российской вакцины "Спутник V" среди лиц 40-49 лет, этот этап пройдет на следующей неделе, сообщил глава Цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк в ходе пресс-конференции мэра столицы Клаудии Шейнбаум, которая транслировалась в социальных сетях городского правительства.По словам чиновника, два дня назад мексиканский регулятор Cofepris уведомил городские власти о возможности применения российской вакцины при ревакцинации вне зависимости от того, какую из используемых в городе вакцин вводили пациентам на начальном этапе.Согласно статистике правительства Мехико, представленной в ходе конференции, полной схемой вакцин против COVID-19 привиты 96% населения старше 15 лет. Усиливающую дозу получили 35% жителей.
https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900994.html
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в мире, мексика, мехико (город), коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", клаудия шейнбаум
04:02 29.01.2022
 
В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации

Власти Мехико используют первый компонент "Спутника V" как бустер для жителей 40-49 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Правительство Мехико в рамках программы ревакцинации жителей против COVID-19 будет использовать первый компонент российской вакцины "Спутник V" среди лиц 40-49 лет, этот этап пройдет на следующей неделе, сообщил глава Цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк в ходе пресс-конференции мэра столицы Клаудии Шейнбаум, которая транслировалась в социальных сетях городского правительства.

"На этом этапе для лиц 40-49 лет с понедельника по субботу будет применяться вакцина "Спутник V", её первый компонент", - заявил он.

По словам чиновника, два дня назад мексиканский регулятор Cofepris уведомил городские власти о возможности применения российской вакцины при ревакцинации вне зависимости от того, какую из используемых в городе вакцин вводили пациентам на начальном этапе.
Согласно статистике правительства Мехико, представленной в ходе конференции, полной схемой вакцин против COVID-19 привиты 96% населения старше 15 лет. Усиливающую дозу получили 35% жителей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВ миреМексикаМехико (город)Коронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Клаудия Шейнбаум
 
 
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