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В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 29.01.2022
В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T23:01
2022-01-29T23:31
в мире
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
восточная европа
киев
нато
марк милли
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, обменявшись с ним оценками ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе, сообщила пресс-служба Пентагона."Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе... Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя", - сказано в пресс-релизе.Американские военные добавили, что Украина играет критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе.Милли накануне утверждал, что Россия стянула к границам Украины достаточно сил, чтобы в любой момент напасть на соседнюю страны, и призывал продолжить поиски дипломатического решения кризисной ситуации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220129/fesenko-1770152309.html
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восточная европа
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в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, восточная европа, киев, нато, марк милли, ситуация в днр и лнр, россия
23:01 29.01.2022 (обновлено: 23:31 29.01.2022)
 
В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину

Генерал Милли: Украина играет критическую роль в поддержании стабильности в Европе

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО
Американские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : NATO
Американские военные во время учений НАТО
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, обменявшись с ним оценками ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе... Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя", - сказано в пресс-релизе.
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Американские военные добавили, что Украина играет критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе.
Милли накануне утверждал, что Россия стянула к границам Украины достаточно сил, чтобы в любой момент напасть на соседнюю страны, и призывал продолжить поиски дипломатического решения кризисной ситуации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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