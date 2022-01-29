https://ria.ru/20220129/bank-1770137941.html

В Екатеринбурге ограбили отделение банка

В Екатеринбурге ограбили отделение банка - РИА Новости, 29.01.2022

В Екатеринбурге ограбили отделение банка

Неизвестные в субботу ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Екатеринбурге, злоумышленников ищут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:46

2022-01-29T16:46

2022-01-29T16:46

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Неизвестные в субботу ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Екатеринбурге, злоумышленников ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового учреждения."Сегодня в 15.15 (13.15 мск) в отделении по адресу проспект Космонавтов, 76 произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Во время инцидента клиентов в отделении не было. Сотрудники действовали четко по инструкциям, никто не пострадал", - сказали в банке.Там добавили, что грабителей, по предварительным данным, было двое. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали.В УМВД Екатеринбурга РИА Новости сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции."Сыщики опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения и устанавливают точный ущерб, причиненный финансовому учреждению. По предварительным данным, пострадавших нет, по итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято обоснованное процессуальное решение", - отметили в УМВД.

https://ria.ru/20211229/bank-1765997326.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург