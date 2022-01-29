https://ria.ru/20220129/arest-1770115166.html

Главу управления челябинского минстроя арестовали по делу о взятке

Главу управления челябинского минстроя арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 29.01.2022

Главу управления челябинского минстроя арестовали по делу о взятке

Начальник управления строительного надзора минстроя Челябинской области заключен под стражу по делу о взятке, сообщили в СУСК России по Челябинской области. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T12:16

2022-01-29T12:16

2022-01-29T12:16

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник управления строительного надзора минстроя Челябинской области заключен под стражу по делу о взятке, сообщили в СУСК России по Челябинской области.По данным следствия, в минувшем августе чиновник получил от предпринимателя взятку "в виде услуг имущественного характера" за то, что незаконно признал его торговую точку соответствующей нормам. При этом на деле там были "существенные нарушения"."Начальнику управления регионального строительного надзора министерства строительства Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступления... получение взятки... По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Это не первый задержанный за последнее время чиновник челябинского минстроя. Первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина прошлой весной задержали за взятку более чем на миллион рублей.Следственный комитет полагает, что он получил эти деньги от представителя некоей фирмы за "выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации" (каких именно - не уточняется). В начале июня чиновника обвинили в особо крупной взятке и заключили в СИЗО. В конце года дело передали в суд.

https://ria.ru/20220127/vzyatka-1769720126.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия