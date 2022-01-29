https://ria.ru/20220129/arest-1770088518.html

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе - РИА Новости, 29.01.2022

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе

Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле караула на предприятии... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T00:36

2022-01-29T00:36

2022-01-29T00:36

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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре, сообщил судья во время заседания. Трансляция велась в Facebook издания "Суспільне" ("Общественное").В ходе заседания Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

https://ria.ru/20220128/dnepr-1770081072.html

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