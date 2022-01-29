На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
На Украине суд арестовал до 27 марта подозреваемого в расстреле караула на заводе
© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
© Фото : Национальная полиция Украины
КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре, сообщил судья во время заседания. Трансляция велась в Facebook издания "Суспільне" ("Общественное").
В ходе заседания Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается.
"Следственный судья принял решение. Ходатайство прокуратуры о содержании под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)… Размер залога не определять", - заявил судья во время заседания.
Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.