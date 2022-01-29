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На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе - РИА Новости, 29.01.2022
На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле караула на предприятии... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T00:36
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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре, сообщил судья во время заседания. Трансляция велась в Facebook издания "Суспільне" ("Общественное").В ходе заседания Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
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в мире, украина, днепр (город)
00:36 29.01.2022
 
На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе

На Украине суд арестовал до 27 марта подозреваемого в расстреле караула на заводе

© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
Задержание военнослужащего в Днепре - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Фото : Национальная полиция Украины
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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 27 марта без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре, сообщил судья во время заседания. Трансляция велась в Facebook издания "Суспільне" ("Общественное").
В ходе заседания Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается.

"Следственный судья принял решение. Ходатайство прокуратуры о содержании под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)… Размер залога не определять", - заявил судья во время заседания.

Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
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