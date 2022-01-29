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Украина заставила США унижаться перед Китаем
Украина заставила США унижаться перед Китаем - РИА Новости, 29.01.2022
Украина заставила США унижаться перед Китаем
Виктория Нуланд, как и восемь лет назад, озабочена Незалежной: "если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим", заявила заместитель... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T08:00
2022-01-29T08:00
авторы
сша
нато
виктория нуланд
ван и (политик)
россия
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Виктория Нуланд, как и восемь лет назад, озабочена Незалежной: "если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим", заявила заместитель госсекретаря. Нет, американка не вспоминает о своей роли в украинской смуте — приведенные выше слова обращены к Пекину: "не будет чем-то хорошим для Китая". Поэтому Нуланд призвала китайцев "использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ее к дипломатии", а то ведь мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации и "всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься".Тут все прекрасно: и просьба к Пекину повлиять на Москву (то есть в Вашингтоне уже смирились с образованием российско-китайского альянса, но так и не поняли его сути), и опасения, что в случае чего уже не удастся вернуться к тому, "чем следует заниматься". Действительно, чем же занимается Вашингтон? У Пекина, как и у Москвы, есть совершенно конкретное представление об этом: Штаты занимаются сдерживанием России и Китая, давлением на них — вместе и по отдельности. И русские с китайцами не устают напоминать об этом американцам — самыми разными способами, включая и те, что применяет последнее время Россия. Китай тоже прямо говорит то, что он думает.В том числе и в ответ на призывы "повлиять на Москву" — ведь Нуланд не просто так подняла эту тему. Она выступала через несколько часов после телефонного разговора госсекретаря Блинкена с китайским министром Ван И — и понятно, что в разговоре с Пекином американский дипломат говорил как раз об этом. Что же ответил Ван И? Об этом можно судить по сообщению китайского МИД: для решения украинского вопроса нужно вернуться к выполнению Минских соглашений, а безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран:"Региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или даже расширения военных блоков. Сегодня, в XXI веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены".То есть Пекин снова поддержал российские требования гарантий безопасности — и это уже не новость для Вашингтона. Но сам факт того, что, зная все это, Штаты все равно продолжают призывать Китай "повлиять на Россию", конечно, очень примечателен: похоже, американцы действительно уже сами поверили в реальность "российского вторжения". Но даже если ими движет именно это — как они могут повлиять на Китай? Что могут предложить ему?В том и дело, что американо-китайские отношения не просто доведены Вашингтоном до кризисного уровня — администрация Байдена не демонстрирует никаких признаков настроя на уменьшение конфронтации. Более того — против Китая среди прочего разыгрывается своя "украинская карта" под названием "угроза китайского вторжения на Тайвань". Ее используют с тем же размахом и так же беззастенчиво: нападут до 2027-го, нет — до 2024-го. И вообще, если дать слабину перед русскими на Украине, то это спровоцирует Пекин на скорейшее военное решение тайваньского вопроса. А может, Пекин и Москва вообще захотят синхронизировать свои действия — и что тогда делать США?Воевать на два фронта?Тут, кстати, есть парадокс. Если отправку американских войск на войну с русскими за Украину поддерживают 15 — максимум 20 процентов жителей США, то "использовать военные ресурсы для защиты Тайваня" (вопросы задавались в разной формулировке) считают правильным 58 процентов. Парадокс в том, что США признают Тайвань частью Китая, а Украина является независимым государством, но воевать с Россией желающих гораздо меньше, чем с Китаем.И неважно, что ни Россия, ни Китай не собираются военным путем решать проблемы со своими временно отпавшими частями, а хотят вывести их из-под влияния своих противников, лишить англосаксов возможности разыгрывать украинскую и тайваньскую карту, — все равно угрозой миру будут объявлять русских и китайцев. Такова американская стратегия — и о чем тогда Вашингтон хочет договориться с Китаем на украинском направлении? К чему призывает вернуться?К политике окружения Китая, создания антикитайских военных альянсов типа AUKUS, дипломатического бойкота Олимпиады и принуждения Европы к ограничению торгово-инвестиционного сотрудничества с Китаем?Ну так китайцы к этому уже привыкли — и тот же Ван И заявил Блинкену, что "давление только сплотит китайский народ, а конфронтация не может помешать Китаю стать сильнее". Если Штаты хотят улучшения отношений, то министр иностранных дел дал им совет:В ответ госсекретарь уверял, что "у США и Китая есть как пересекающиеся интересы, так и разногласия, и США готовы урегулировать разногласия ответственным образом":Пекин, конечно, не ждет изменения американской политики — точно так же, как и Россия не рассчитывала на согласие атлантистов на гарантии по безопасности и отказ от расширения НАТО. Счастливого нового года желать китайцам тоже не имеет смысла — они, как мы, уже и так живут в новой геополитической эпохе. Чье наступление — в отличии от мифического русского на Украину — атлантистам все равно придется признать. И чем раньше, тем лучше.
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768252479.html
https://ria.ru/20211125/amerika-1760601188.html
https://ria.ru/20211220/kitay-1764525215.html
https://ria.ru/20220128/tayvan-1770030275.html
https://ria.ru/20211208/olimpiada-1762652141.html
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авторы, сша, нато, виктория нуланд, ван и (политик), россия
08:00 29.01.2022
 

Украина заставила США унижаться перед Китаем

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Виктория Нуланд, как и восемь лет назад, озабочена Незалежной: "если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим", заявила заместитель госсекретаря. Нет, американка не вспоминает о своей роли в украинской смуте — приведенные выше слова обращены к Пекину: "не будет чем-то хорошим для Китая". Поэтому Нуланд призвала китайцев "использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ее к дипломатии", а то ведь мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации и "всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься".
Тут все прекрасно: и просьба к Пекину повлиять на Москву (то есть в Вашингтоне уже смирились с образованием российско-китайского альянса, но так и не поняли его сути), и опасения, что в случае чего уже не удастся вернуться к тому, "чем следует заниматься". Действительно, чем же занимается Вашингтон? У Пекина, как и у Москвы, есть совершенно конкретное представление об этом: Штаты занимаются сдерживанием России и Китая, давлением на них — вместе и по отдельности. И русские с китайцами не устают напоминать об этом американцам — самыми разными способами, включая и те, что применяет последнее время Россия. Китай тоже прямо говорит то, что он думает.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 17:37
В Киеве назвали Нуланд неадекватной за 18 сценариев "вторжения" России
В том числе и в ответ на призывы "повлиять на Москву" — ведь Нуланд не просто так подняла эту тему. Она выступала через несколько часов после телефонного разговора госсекретаря Блинкена с китайским министром Ван И — и понятно, что в разговоре с Пекином американский дипломат говорил как раз об этом. Что же ответил Ван И? Об этом можно судить по сообщению китайского МИД: для решения украинского вопроса нужно вернуться к выполнению Минских соглашений, а безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран:
"Региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или даже расширения военных блоков. Сегодня, в XXI веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены".
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 08:00
Блестящий результат "безумного сдерживания" России и Китая
То есть Пекин снова поддержал российские требования гарантий безопасности — и это уже не новость для Вашингтона. Но сам факт того, что, зная все это, Штаты все равно продолжают призывать Китай "повлиять на Россию", конечно, очень примечателен: похоже, американцы действительно уже сами поверили в реальность "российского вторжения". Но даже если ими движет именно это — как они могут повлиять на Китай? Что могут предложить ему?
В том и дело, что американо-китайские отношения не просто доведены Вашингтоном до кризисного уровня — администрация Байдена не демонстрирует никаких признаков настроя на уменьшение конфронтации. Более того — против Китая среди прочего разыгрывается своя "украинская карта" под названием "угроза китайского вторжения на Тайвань". Ее используют с тем же размахом и так же беззастенчиво: нападут до 2027-го, нет — до 2024-го. И вообще, если дать слабину перед русскими на Украине, то это спровоцирует Пекин на скорейшее военное решение тайваньского вопроса. А может, Пекин и Москва вообще захотят синхронизировать свои действия — и что тогда делать США?
Воевать на два фронта?
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 12:36
В МИД Китая призвали США соблюдать обязательства по Тайваню
Тут, кстати, есть парадокс. Если отправку американских войск на войну с русскими за Украину поддерживают 15 — максимум 20 процентов жителей США, то "использовать военные ресурсы для защиты Тайваня" (вопросы задавались в разной формулировке) считают правильным 58 процентов. Парадокс в том, что США признают Тайвань частью Китая, а Украина является независимым государством, но воевать с Россией желающих гораздо меньше, чем с Китаем.
И неважно, что ни Россия, ни Китай не собираются военным путем решать проблемы со своими временно отпавшими частями, а хотят вывести их из-под влияния своих противников, лишить англосаксов возможности разыгрывать украинскую и тайваньскую карту, — все равно угрозой миру будут объявлять русских и китайцев. Такова американская стратегия — и о чем тогда Вашингтон хочет договориться с Китаем на украинском направлении? К чему призывает вернуться?
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 16:59
В Китае призвали США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе
К политике окружения Китая, создания антикитайских военных альянсов типа AUKUS, дипломатического бойкота Олимпиады и принуждения Европы к ограничению торгово-инвестиционного сотрудничества с Китаем?
Ну так китайцы к этому уже привыкли — и тот же Ван И заявил Блинкену, что "давление только сплотит китайский народ, а конфронтация не может помешать Китаю стать сильнее". Если Штаты хотят улучшения отношений, то министр иностранных дел дал им совет:

"Главный приоритет сейчас состоит в том, что США должны прекратить вмешиваться в зимние Олимпийские игры в Пекине, прекратить играть в карты с огнем по тайваньскому вопросу и прекратить создавать всевозможные антикитайские "малые круги".

В ответ госсекретарь уверял, что "у США и Китая есть как пересекающиеся интересы, так и разногласия, и США готовы урегулировать разногласия ответственным образом":

"Политика одного Китая не изменилась. Соединенные Штаты будут поддерживать участие американских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине и желают китайскому народу счастливого Нового года".

Пекин, конечно, не ждет изменения американской политики — точно так же, как и Россия не рассчитывала на согласие атлантистов на гарантии по безопасности и отказ от расширения НАТО. Счастливого нового года желать китайцам тоже не имеет смысла — они, как мы, уже и так живут в новой геополитической эпохе. Чье наступление — в отличии от мифического русского на Украину — атлантистам все равно придется признать. И чем раньше, тем лучше.
Символика зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 08:00Олимпиада 2022
"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады
 
АвторыСШАНАТОВиктория НуландВан И (политик)Россия
 
 
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