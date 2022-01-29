https://ria.ru/20220129/alkogol-1770096909.html

Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ

Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ - РИА Новости, 29.01.2022

Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ

При простуде, ОРВИ и коронавирусе употребление алкоголя может быть опасно, потому что он вызовет дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T06:17

2022-01-29T06:17

2022-01-29T06:17

общество

евгений брюн

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151899/35/1518993537_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_334d83386761d0bf16bc8766a7165e32.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. При простуде, ОРВИ и коронавирусе употребление алкоголя может быть опасно, потому что он вызовет дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами, а растираться им - бесполезно, сообщил РИА Новости главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он подчеркнул, что лечиться водкой - это все равно, что лечиться ядом, так как организм ослабнет и станет ещё более восприимчивым к вирусам.Врач развенчал и популярный миф о том, что при высокой температуре можно растирать тело водкой. "Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", - отметил Брюн.Нарколог рассказал, что и другой народный способ - лечение горла тёплым пивом - лучше не применять.Он также отметил, что при первых признаках ОРВИ можно начать симптоматическое лечение с домашней аптечки: при температуре выше 38 градусов принять жаропонижающее, при насморке и заложенности носа - промывать его раствором морской соли и капать сосудосуживающие капли, при кашле и боли в горле - применять полоскания, местные антисептики, а также можно пить противовирусные препараты."Кроме того, при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Либо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику. Сейчас в московских поликлиниках нет очередей, жители получают медпомощь в тот же день — среднее время ожидания приема не превышает 30 минут. Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжёлое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию "122", - добавил врач.

https://ria.ru/20220122/vodka-1769013900.html

https://rsport.ria.ru/20220117/zakuska-1768137414.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений брюн, коронавирус covid-19