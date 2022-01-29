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Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ - РИА Новости, 29.01.2022
Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
При простуде, ОРВИ и коронавирусе употребление алкоголя может быть опасно, потому что он вызовет дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T06:17
2022-01-29T06:17
общество
евгений брюн
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. При простуде, ОРВИ и коронавирусе употребление алкоголя может быть опасно, потому что он вызовет дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами, а растираться им - бесполезно, сообщил РИА Новости главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он подчеркнул, что лечиться водкой - это все равно, что лечиться ядом, так как организм ослабнет и станет ещё более восприимчивым к вирусам.Врач развенчал и популярный миф о том, что при высокой температуре можно растирать тело водкой. "Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", - отметил Брюн.Нарколог рассказал, что и другой народный способ - лечение горла тёплым пивом - лучше не применять.Он также отметил, что при первых признаках ОРВИ можно начать симптоматическое лечение с домашней аптечки: при температуре выше 38 градусов принять жаропонижающее, при насморке и заложенности носа - промывать его раствором морской соли и капать сосудосуживающие капли, при кашле и боли в горле - применять полоскания, местные антисептики, а также можно пить противовирусные препараты."Кроме того, при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Либо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику. Сейчас в московских поликлиниках нет очередей, жители получают медпомощь в тот же день — среднее время ожидания приема не превышает 30 минут. Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжёлое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию "122", - добавил врач.
https://ria.ru/20220122/vodka-1769013900.html
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общество, евгений брюн, коронавирус covid-19
06:17 29.01.2022
 
Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ

Главный нарколог Москвы Брюн: при ОРВИ нельзя пить алкоголь и растираться им

© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / itakdalee
Отказ от алкоголя . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. При простуде, ОРВИ и коронавирусе употребление алкоголя может быть опасно, потому что он вызовет дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами, а растираться им - бесполезно, сообщил РИА Новости главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса. Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается. В-третьих, любое лекарство несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего алкоголь токсически воздействует на организм и поэтому ослабевает иммунитет", - рассказал Брюн.
Он подчеркнул, что лечиться водкой - это все равно, что лечиться ядом, так как организм ослабнет и станет ещё более восприимчивым к вирусам.
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Врач развенчал и популярный миф о том, что при высокой температуре можно растирать тело водкой. "Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", - отметил Брюн.
Нарколог рассказал, что и другой народный способ - лечение горла тёплым пивом - лучше не применять.
"Любой теплый напиток, снимающий болевые ощущения в горле, помогает. И нет особой разницы между теплым молоком с медом или теплым пивом по воздействию, так как эти напитки теплые. Но в пиве присутствует алкоголь, который, как уже сказано, снижает иммунитет и прочее. Это же касается и настоек. Восполнять утраченную жидкость лучше чаем с имбирём, чем теплым пивом, по той же причине", - добавил Брюн.
Он также отметил, что при первых признаках ОРВИ можно начать симптоматическое лечение с домашней аптечки: при температуре выше 38 градусов принять жаропонижающее, при насморке и заложенности носа - промывать его раствором морской соли и капать сосудосуживающие капли, при кашле и боли в горле - применять полоскания, местные антисептики, а также можно пить противовирусные препараты.
"Кроме того, при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Либо прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику. Сейчас в московских поликлиниках нет очередей, жители получают медпомощь в тот же день — среднее время ожидания приема не превышает 30 минут. Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжёлое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию "122", - добавил врач.
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