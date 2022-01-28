https://ria.ru/20220128/zhurnalisty-1769946166.html

Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров

Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров

Москва выступает за то, чтобы права российских журналистов соблюдались везде, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:58

2022-01-28T11:58

2022-01-28T12:36

белоруссия

в мире

москва

комсомольская правда (газета)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

геннадий можейко

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы права российских журналистов соблюдались везде, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что МИД выражал озабоченность в связи с тем, что происходило с корпунктом "Комсомольской правды" в Минске."Но здесь есть и вопросы, которые требуют тишины. Мы сделали немало, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации", - добавил российский министр.По словам Лаврова, белорусские власти готовы к открытию нового корпункта "КП", но чтобы там работали граждане РФ."Просьба... не является чем-то запредельным", - оценил он.Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ. В то же время Песков отметил, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.

https://ria.ru/20211217/komsomolka-1764324872.html

https://ria.ru/20211016/mozheyko-1754871497.html

белоруссия

москва

россия

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белоруссия, в мире, москва, комсомольская правда (газета), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, геннадий можейко