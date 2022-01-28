11:58 28.01.2022 (обновлено: 12:36 28.01.2022)
Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров
Лавров: права российских журналистов должны соблюдаться везде, в том числе и в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы права российских журналистов соблюдались везде, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы везде, в том числе в Белоруссии, в том числе в любой другой стране СНГ соблюдались права журналистов без каких-либо изъятий. В случае, когда эти права откровенно нарушаются, мы по-прежнему будем эти вопросы ставить", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
Он напомнил, что МИД выражал озабоченность в связи с тем, что происходило с корпунктом "Комсомольской правды" в Минске.
"Но здесь есть и вопросы, которые требуют тишины. Мы сделали немало, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации", - добавил российский министр.
По словам Лаврова, белорусские власти готовы к открытию нового корпункта "КП", но чтобы там работали граждане РФ.
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"Просьба... не является чем-то запредельным", - оценил он.
Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ. В то же время Песков отметил, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
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