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Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров
Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров
Москва выступает за то, чтобы права российских журналистов соблюдались везде, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:58
2022-01-28T12:36
белоруссия
в мире
москва
комсомольская правда (газета)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
геннадий можейко
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы права российских журналистов соблюдались везде, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что МИД выражал озабоченность в связи с тем, что происходило с корпунктом "Комсомольской правды" в Минске."Но здесь есть и вопросы, которые требуют тишины. Мы сделали немало, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации", - добавил российский министр.По словам Лаврова, белорусские власти готовы к открытию нового корпункта "КП", но чтобы там работали граждане РФ."Просьба... не является чем-то запредельным", - оценил он.Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ. В то же время Песков отметил, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
https://ria.ru/20211217/komsomolka-1764324872.html
https://ria.ru/20211016/mozheyko-1754871497.html
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белоруссия, в мире, москва, комсомольская правда (газета), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, геннадий можейко
11:58 28.01.2022 (обновлено: 12:36 28.01.2022)
 
Права российских журналистов должны соблюдаться везде, заявил Лавров

Лавров: права российских журналистов должны соблюдаться везде, в том числе и в Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы права российских журналистов соблюдались везде, в том числе в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы везде, в том числе в Белоруссии, в том числе в любой другой стране СНГ соблюдались права журналистов без каких-либо изъятий. В случае, когда эти права откровенно нарушаются, мы по-прежнему будем эти вопросы ставить", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
Он напомнил, что МИД выражал озабоченность в связи с тем, что происходило с корпунктом "Комсомольской правды" в Минске.
"Но здесь есть и вопросы, которые требуют тишины. Мы сделали немало, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации", - добавил российский министр.
По словам Лаврова, белорусские власти готовы к открытию нового корпункта "КП", но чтобы там работали граждане РФ.
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Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ. В то же время Песков отметил, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
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БелоруссияВ миреМоскваКомсомольская правда (газета)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияГеннадий Можейко
 
 
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