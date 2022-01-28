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Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве
Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве - РИА Новости, 01.02.2022
Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве
Почти 60 животных прошли реабилитацию в Центре передержки диких животных в Москве и вернулись в естественную среду в 2021 году, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-28T20:26
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Почти 60 животных прошли реабилитацию в Центре передержки диких животных в Москве и вернулись в естественную среду в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. "В 2021 году в Центр поступили 120 животных, примерно половина – обитатели средней полосы России, остальные – экзотические. 58 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас в Центре около 600 "подопечных". Среди них - львы, волки, обезьяны.Отмечается, что звери и птицы попадают в Центр по разным причинам: кого-то находят на улицах, некоторых изымают у недобросовестных владельцев, из контактных зоопарков, цирков.Животные в Центре проходят обследование и реабилитацию, а после - одних выпускают в естественную среду обитания, других - отправляют в зоопарки. Для некоторых домом навсегда становится сам Центр.
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20:26 28.01.2022 (обновлено: 15:23 01.02.2022)
 

Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыЕнот в центре передержки диких животных
Енот в центре передержки диких животных - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Почти 60 животных прошли реабилитацию в Центре передержки диких животных в Москве и вернулись в естественную среду в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"В 2021 году в Центр поступили 120 животных, примерно половина – обитатели средней полосы России, остальные – экзотические. 58 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что сейчас в Центре около 600 "подопечных". Среди них - львы, волки, обезьяны.
Отмечается, что звери и птицы попадают в Центр по разным причинам: кого-то находят на улицах, некоторых изымают у недобросовестных владельцев, из контактных зоопарков, цирков.
Животные в Центре проходят обследование и реабилитацию, а после - одних выпускают в естественную среду обитания, других - отправляют в зоопарки. Для некоторых домом навсегда становится сам Центр.
 
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