https://ria.ru/20220128/zhivotnye-1770491613.html

Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве

Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве - РИА Новости, 01.02.2022

Животные вернулись в естественную среду после реабилитации в Москве

Почти 60 животных прошли реабилитацию в Центре передержки диких животных в Москве и вернулись в естественную среду в 2021 году, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-28T20:26

2022-01-28T20:26

2022-02-01T15:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770494712_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_bdf876d0cca08f154f0fec80505c9601.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Почти 60 животных прошли реабилитацию в Центре передержки диких животных в Москве и вернулись в естественную среду в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. "В 2021 году в Центр поступили 120 животных, примерно половина – обитатели средней полосы России, остальные – экзотические. 58 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас в Центре около 600 "подопечных". Среди них - львы, волки, обезьяны.Отмечается, что звери и птицы попадают в Центр по разным причинам: кого-то находят на улицах, некоторых изымают у недобросовестных владельцев, из контактных зоопарков, цирков.Животные в Центре проходят обследование и реабилитацию, а после - одних выпускают в естественную среду обитания, других - отправляют в зоопарки. Для некоторых домом навсегда становится сам Центр.

https://realty.ria.ru/20220127/moskva-1769560311.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва