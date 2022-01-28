https://ria.ru/20220128/zemlyane-1770122389.html

"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом

"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом - РИА Новости, 29.01.2022

"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом

Музыканты группы "Земляне" — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — рассказали о выпуске в 2022 году нового альбома и предстоящем концертном... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-28T23:30

2022-01-28T23:30

2022-01-29T13:35

культура

группа "земляне"

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760634227_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2cae0d9406e1d5e2718ba4369a9bd241.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Музыканты группы "Земляне" — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — рассказали о выпуске в 2022 году нового альбома и предстоящем концертном туре."Мы будем выпускать диск с новыми песнями и некоторыми перезаписанными, которые были ранее. Одна сторона будет полностью посвящена новым песням Игоря, и вторая — микс. И конечно, через какой-то период времени, опять-таки из-за пандемии, опять-таки из-за того, что происходит, мы анонсируем концерты. Надеюсь, что к тому моменту, когда мы это сделаем, уже будут готовы изобразительно-визуальные материалы", — сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной творческим планам группы.По его словам, точные даты концертов будут известны в апреле. "Пока мы в основном будем заниматься телевизионными проектами. Что касается подготовки диска, я надеюсь, что в ближайшие пару недель он уже будет выпущен. Весь материал готов, то, что Игорь писал, и некоторые песни, которые мы в свое время не очень крепко раскрутили, вернем назад", — добавил он.В свою очередь, Романов отметил, что группа "Земляне" останется в прежнем составе и приглашение новых авторов не планируется.

https://ria.ru/20211211/zemlyane-1763284786.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

группа "земляне", новости культуры, музыка