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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/zemlyane-1770122389.html
"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом
"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом - РИА Новости, 29.01.2022
"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом
Музыканты группы "Земляне" — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — рассказали о выпуске в 2022 году нового альбома и предстоящем концертном... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-28T23:30
2022-01-29T13:35
культура
группа "земляне"
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Музыканты группы "Земляне" — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — рассказали о выпуске в 2022 году нового альбома и предстоящем концертном туре."Мы будем выпускать диск с новыми песнями и некоторыми перезаписанными, которые были ранее. Одна сторона будет полностью посвящена новым песням Игоря, и вторая — микс. И конечно, через какой-то период времени, опять-таки из-за пандемии, опять-таки из-за того, что происходит, мы анонсируем концерты. Надеюсь, что к тому моменту, когда мы это сделаем, уже будут готовы изобразительно-визуальные материалы", — сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной творческим планам группы.По его словам, точные даты концертов будут известны в апреле. "Пока мы в основном будем заниматься телевизионными проектами. Что касается подготовки диска, я надеюсь, что в ближайшие пару недель он уже будет выпущен. Весь материал готов, то, что Игорь писал, и некоторые песни, которые мы в свое время не очень крепко раскрутили, вернем назад", — добавил он.В свою очередь, Романов отметил, что группа "Земляне" останется в прежнем составе и приглашение новых авторов не планируется.
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группа "земляне", новости культуры, музыка
23:30 28.01.2022 (обновлено: 13:35 29.01.2022)
 
"Земляне" планируют в ближайшие недели выпустить новый альбом

Группа "Земляне" объявила о том, что скоро выйдет их новый альбом

© NIKOLAY TIKHOMIROVГруппа "Земляне"
Группа Земляне
© NIKOLAY TIKHOMIROV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Музыканты группы "Земляне" — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — рассказали о выпуске в 2022 году нового альбома и предстоящем концертном туре.
"Мы будем выпускать диск с новыми песнями и некоторыми перезаписанными, которые были ранее. Одна сторона будет полностью посвящена новым песням Игоря, и вторая — микс. И конечно, через какой-то период времени, опять-таки из-за пандемии, опять-таки из-за того, что происходит, мы анонсируем концерты. Надеюсь, что к тому моменту, когда мы это сделаем, уже будут готовы изобразительно-визуальные материалы", — сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной творческим планам группы.
По его словам, точные даты концертов будут известны в апреле. "Пока мы в основном будем заниматься телевизионными проектами. Что касается подготовки диска, я надеюсь, что в ближайшие пару недель он уже будет выпущен. Весь материал готов, то, что Игорь писал, и некоторые песни, которые мы в свое время не очень крепко раскрутили, вернем назад", — добавил он.
В свою очередь, Романов отметил, что группа "Земляне" останется в прежнем составе и приглашение новых авторов не планируется.
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