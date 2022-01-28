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https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770087133.html
Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата" - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата". РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T23:56
2022-01-28T23:59
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
германия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
россия
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата"."Беседа с другом и надежным партнером Украины @emmanuelmacron (Эммануэлем Макроном). Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал Зеленский в своем Instagram по итогам разговора.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия
23:56 28.01.2022 (обновлено: 23:59 28.01.2022)
 
Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"

Президент Украины Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата".
"Беседа с другом и надежным партнером Украины @emmanuelmacron (Эммануэлем Макроном). Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал Зеленский в своем Instagram по итогам разговора.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 23:52
Прогресс на переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
19:14
Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию
 
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