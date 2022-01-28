https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770087133.html

Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"

Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата" - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата". РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T23:56

2022-01-28T23:56

2022-01-28T23:59

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россия

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата"."Беседа с другом и надежным партнером Украины @emmanuelmacron (Эммануэлем Макроном). Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал Зеленский в своем Instagram по итогам разговора.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770060257.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия