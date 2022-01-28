https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770065782.html

Зеленский отреагировал на сообщения о недопонимании с Байденом

Зеленский отреагировал на сообщения о недопонимании с Байденом - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский отреагировал на сообщения о недопонимании с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что у него нет недопонимания с главой США Джо Байденом. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:45

2022-01-28T19:45

2022-01-28T19:45

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что у него нет недопонимания с главой США Джо Байденом.В четверг корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать", утверждал репортер телеканала. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также опроверг это. Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня."Мы благодарны любой поддержке, но разная информация из разных источников не может путать нашу страну, потому что начинается экономическая паника… Это очень дорого обходится нашей стране из-за, как я считаю, невзвешенной информационной политики, вот о чем я говорю. Это один из глубоких вопросов. Но у нас нет недопонимании с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моей стране, как и он глубоко понимает, что происходит в США", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770052479.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768474904.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато, facebook, россия