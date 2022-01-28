https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770064422.html

Сроки вступления Украины в НАТО зависят не от Киева, заявил Зеленский

Сроки вступления Украины в НАТО зависят не от Киева, заявил Зеленский - РИА Новости, 28.01.2022

Сроки вступления Украины в НАТО зависят не от Киева, заявил Зеленский

Сроки вступления Украины в НАТО зависят сегодня не от Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:39

2022-01-28T19:39

2022-01-28T19:39

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

верховная рада украины

северный поток — 2

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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Сроки вступления Украины в НАТО зависят сегодня не от Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Когда мы будем в НАТО, зависит на сегодня не от Украины", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.По его словам, членство Украины в НАТО – это превентивная санкция против РФ. "Если мы берем глобальный вопрос, который стоит перед нами, – защита человека, человеческой жизни, то мы поднимаем вопрос по НАТО… Конечно, – это гарантии безопасности. Это не о том, что если будет война, нас защитят армии других государств, мы считаем, что это и есть превентивные санкции, о которых я говорил президенту (США Джо Байдену – ред.)… НАТО одна из таких санкций. Или, если это не НАТО, покажите, пожалуйста, гарантии безопасности", - заявил Зеленский.При этом Зеленский отметил, что Украине по-прежнему нужны гарантии энергетической безопасности. "Посмотрите, как меняется риторика очень быстро. Уже никто не говорит о энергетической безопасности нашего государства, уже говорят: если будет эскалация, о каком "Северном потоке — 2" мы можем говорить? Эта такая же часть гибридной войны", - считает Зеленский.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770055991.html

https://ria.ru/20220128/raznoglasiya-1770028480.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, северный поток — 2, россия