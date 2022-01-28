https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770062165.html

"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой

"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой - РИА Новости, 28.01.2022

"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о покинувших страну дипломатах, заявил, что капитаны покидают корабль последними, да и Украина - не "Титаник". РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:25

2022-01-28T19:25

2022-01-28T20:16

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

киев

сша

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4044df840a78d579d74d71e92a811403.jpg

КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о покинувших страну дипломатах, заявил, что капитаны покидают корабль последними, да и Украина - не "Титаник".Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Между тем, в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию."Я считаю, что это (отъезд дипломатов - ред.) ошибка и откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.По его словам, в Мариуполе работает дипломатический корпус Греции, и они не эвакуируются из-за обстрелов, находясь вблизи линии разграничения в Донбассе."У нас в Мариуполе (Донецкая область - ред.) есть представители дипкорпуса Греции, где контактная линия, но греки никого не забрали. Я не сравниваю государства, но это такой важный сигнал, все на это смотрят… Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина - не "Титаник", - сказал президент.

https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html

https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html

донбасс

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, сша, владимир зеленский, евросоюз