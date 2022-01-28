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"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой
"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой - РИА Новости, 28.01.2022
"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о покинувших страну дипломатах, заявил, что капитаны покидают корабль последними, да и Украина - не "Титаник". РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:25
2022-01-28T20:16
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
киев
сша
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о покинувших страну дипломатах, заявил, что капитаны покидают корабль последними, да и Украина - не "Титаник".Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Между тем, в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию."Я считаю, что это (отъезд дипломатов - ред.) ошибка и откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.По его словам, в Мариуполе работает дипломатический корпус Греции, и они не эвакуируются из-за обстрелов, находясь вблизи линии разграничения в Донбассе."У нас в Мариуполе (Донецкая область - ред.) есть представители дипкорпуса Греции, где контактная линия, но греки никого не забрали. Я не сравниваю государства, но это такой важный сигнал, все на это смотрят… Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина - не "Титаник", - сказал президент.
https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, сша, владимир зеленский, евросоюз
19:25 28.01.2022 (обновлено: 20:16 28.01.2022)
 
"Не Титаник": Зеленский назвал отъезд американских дипломатов ошибкой

Президент Украины Зеленский об уехавших дипломатах: капитаны должны уходить последними

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о покинувших страну дипломатах, заявил, что капитаны покидают корабль последними, да и Украина - не "Титаник".
Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Между тем, в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию.
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"Я считаю, что это (отъезд дипломатов - ред.) ошибка и откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.
По его словам, в Мариуполе работает дипломатический корпус Греции, и они не эвакуируются из-за обстрелов, находясь вблизи линии разграничения в Донбассе.
"У нас в Мариуполе (Донецкая область - ред.) есть представители дипкорпуса Греции, где контактная линия, но греки никого не забрали. Я не сравниваю государства, но это такой важный сигнал, все на это смотрят… Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина - не "Титаник", - сказал президент.
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