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https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770061266.html
Зеленский попытался возразить американцам и опозорился
Противоречивым словам Зеленского о России нашли объяснение - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленский попытался возразить американцам и опозорился
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с западными журналистами оказался "меж двух огней", пишет украинский новостной портал "Страна" в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:21
2022-01-28T20:35
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с западными журналистами оказался "меж двух огней", пишет украинский новостной портал "Страна" в Telegram-канале.По мнению портала, именно поэтому все ответы Зеленского противоречат друг другу. Украинский лидер либо "пытается успокоить", либо требует срочно ввести санкции против России", уточняется в публикации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
19:21 28.01.2022 (обновлено: 20:35 28.01.2022)
 
Противоречивым словам Зеленского о России нашли объяснение

Страна: заявления президента Украины Зеленского противоречат друг другу

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с западными журналистами оказался "меж двух огней", пишет украинский новостной портал "Страна" в Telegram-канале.
"Прямо отрицать опасность войны он не может — это противоречит всей риторике украинской власти за последние восемь лет. Но и полностью соглашаться с американцами тоже не может — это лишь усилит панику и ускорит обвал экономики", — объяснили журналисты свою позицию.
По мнению портала, именно поэтому все ответы Зеленского противоречат друг другу. Украинский лидер либо "пытается успокоить", либо требует срочно ввести санкции против России", уточняется в публикации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
18:48
Зеленский задал три вопроса по вступлению Украины в НАТО
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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