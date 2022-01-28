Зеленский попытался возразить американцам и опозорился

19:21 28.01.2022 (обновлено: 20:35 28.01.2022)
Противоречивым словам Зеленского о России нашли объяснение
Страна: заявления президента Украины Зеленского противоречат друг другу
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с западными журналистами оказался "меж двух огней", пишет украинский новостной портал "Страна" в Telegram-канале.
"Прямо отрицать опасность войны он не может — это противоречит всей риторике украинской власти за последние восемь лет. Но и полностью соглашаться с американцами тоже не может — это лишь усилит панику и ускорит обвал экономики", — объяснили журналисты свою позицию.
По мнению портала, именно поэтому все ответы Зеленского противоречат друг другу. Украинский лидер либо "пытается успокоить", либо требует срочно ввести санкции против России", уточняется в публикации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.