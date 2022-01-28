https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770061266.html

Зеленский попытался возразить американцам и опозорился

Противоречивым словам Зеленского о России нашли объяснение - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский попытался возразить американцам и опозорился

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с западными журналистами оказался "меж двух огней", пишет украинский новостной портал "Страна" в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:21

2022-01-28T19:21

2022-01-28T20:35

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с западными журналистами оказался "меж двух огней", пишет украинский новостной портал "Страна" в Telegram-канале.По мнению портала, именно поэтому все ответы Зеленского противоречат друг другу. Украинский лидер либо "пытается успокоить", либо требует срочно ввести санкции против России", уточняется в публикации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770055991.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия