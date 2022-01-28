https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770055991.html
Зеленский задал три вопроса по вступлению Украины в НАТО
Зеленский задал три вопроса по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленский задал три вопроса по вступлению Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО - это гарантии по безопасности, Украина хочет конкретики по членству страны в альянсе. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:48
2022-01-28T18:48
2022-01-28T18:48
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КИЕВ, 28 янв- РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО - это гарантии по безопасности, Украина хочет конкретики по членству страны в альянсе."Мы говорим о безопасности и гарантиях. Мы хотим конкретики (по членству в НАТО – ред.), мы должны на что-то рассчитывать. Второй вопрос – это уровень нашей армии. Несмотря на то, будем в НАТО или не будем в НАТО. Не все от нас зависит, к сожалению, мы точно развиваем нашу армию, мы должны это делать и себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами и когда ты защищаешь себя сам…Тогда ты спрашиваешь, что такое санкции после (агрессии – ред.)", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.По его мнению, санкции для сдерживания РФ надо вводить до агрессии, а не после."Зачем нам санкции потом? Речь идет о санкциях точно не для нашей страны, это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону стран ЕС, но это нельзя делать за счет нашей страны. Так нельзя. У нас погибло 15 тысяч человек, а много стран мира обсуждают санкции "после". Я считаю, что это нечестно", - добавил Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
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в мире, киев, владимир зеленский, нато, россия
Зеленский задал три вопроса по вступлению Украины в НАТО
Президент Украины Зеленсикй: украинцы хотят конкретики по членству в НАТО
КИЕВ, 28 янв- РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что НАТО - это гарантии по безопасности, Украина хочет конкретики по членству страны в альянсе.
"Мы говорим о безопасности и гарантиях. Мы хотим конкретики (по членству в НАТО – ред.), мы должны на что-то рассчитывать. Второй вопрос – это уровень нашей армии. Несмотря на то, будем в НАТО или не будем в НАТО. Не все от нас зависит, к сожалению, мы точно развиваем нашу армию, мы должны это делать и себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами и когда ты защищаешь себя сам…Тогда ты спрашиваешь, что такое санкции после (агрессии – ред.)", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.
По его мнению, санкции для сдерживания РФ надо вводить до агрессии, а не после.
"Зачем нам санкции потом? Речь идет о санкциях точно не для нашей страны, это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону стран ЕС, но это нельзя делать за счет нашей страны. Так нельзя. У нас погибло 15 тысяч человек, а много стран мира обсуждают санкции "после". Я считаю, что это нечестно", - добавил Зеленский.
Киев
и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России
у границ Украины. Москва
не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.