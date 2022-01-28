https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770052479.html

Зеленский рассказал о своих "секретах" от Байдена

Зеленский рассказал о своих "секретах" от Байдена - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский рассказал о своих "секретах" от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что перед важными встречами вроде "нормандского формата" или "Минска-2" специально нагнетаются сообщения якобы... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:35

2022-01-28T18:35

2022-01-28T19:08

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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что перед важными встречами вроде "нормандского формата" или "Минска-2" специально нагнетаются сообщения якобы со стороны РФ."Идет психологический нарратив со стороны, например, России, со стороны сепаратистов (ополченцев в Донбассе - ред.), психологическое запугивание. Это происходит очень часто, например, перед любыми встречами – "нормандским форматом", минскими встречами… то есть, наращивают психологическое давление и, как говорят, повышают ставки", - сказал Зеленским журналистам.Отвечая на вопрос журналистов о том, что он знает о так называемой угрозе со стороны РФ, чего не знает президент США Джо Байден, Зеленский заявил: "Я думаю, что у меня как президента независимой страны могут быть свои секреты - также, как и у президента США. Я думаю, что у нас очень открытые отношения и наши спецслужбы делятся многими вещами, но есть… понимаете, ты ежедневно держишь руку на пульсе", - сказал Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, сергей лавров, россия