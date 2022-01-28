https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770048924.html
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре президентом США Джо Байденом поделился с ним своими оценками ситуации с безопасностью, новый... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:16
2022-01-28T18:16
2022-01-28T18:31
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре президентом США Джо Байденом поделился с ним своими оценками ситуации с безопасностью, новый разговор может состояться через несколько недель.Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня."Мы понимаем какие риски есть, какие риски в приоритете. Мы говорили о многих вещах, я хотел объяснить и очень важно, что президент знает ситуацию от меня, не от посредников. Мы общаемся, возможно, через несколько недель также будем общаться, но очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией. Нужно быть здесь и понимать все детали", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220128/bayden-1769914915.html
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
18:16 28.01.2022 (обновлено: 18:31 28.01.2022)
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Зеленский: новый разговор с Байденом может может состояться через несколько недель