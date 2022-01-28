https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1769960243.html

Лавров: США используют Зеленского для создания напряженности вокруг России

Лавров: США используют Зеленского для создания напряженности вокруг России - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров: США используют Зеленского для создания напряженности вокруг России

США используют президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы нагнетать напряженность вокруг России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:43

2022-01-28T12:43

2022-01-28T12:43

в мире

украина

сша

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. США используют президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы нагнетать напряженность вокруг России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зеленского и его режим используют прежде всего американцы для того, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих казачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях. И главная цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины - им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем, как сами американские политологи пишут", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Как они хотят ее "закрыть" - я просто не представляю. Если там остались какие-то разумные политтехнологи, они должны понимать, что это путь в никуда", - добавил министр.

https://ria.ru/20220128/voyna-1769929770.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия