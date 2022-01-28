https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1769910814.html
Зеленскому вынесли вердикт
На Украине поставили под сомнение дееспособность Зеленского - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленскому вынесли вердикт
Если бы Владимир Зеленский действительно хотел защитить украинцев, он не затягивал бы выполнение Минских соглашений, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:31
2022-01-28T09:31
2022-01-28T11:40
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский действительно хотел защитить украинцев, он не затягивал бы выполнение Минских соглашений, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский.Он напомнил, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было достижение мира.Президент Украины должен быть готов умереть ради государства, заключил Журавский.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливает присутствие в Восточной Европе.Россия отвергает все претензии, подчеркивая, что перемещает войска в пределах своей территории, и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Основной причиной эскалации на Украине в Кремле и МИД называют действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам, и рассчитывают нарастить иностранную группировку у российских границ.
https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, донбасс, минские соглашения, россия
09:31 28.01.2022 (обновлено: 11:40 28.01.2022)
На Украине поставили под сомнение дееспособность Зеленского
Политик Журавский: ситуация с Минскими соглашениями показала недееспособность Зеленского
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Если бы Владимир Зеленский действительно хотел защитить украинцев, он не затягивал бы выполнение Минских соглашений, заявил в эфире телеканала "Наш"
бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский.
Он напомнил, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было достижение мира.
"Зачем ты шел на это начало (пост президента. — Прим. ред.), если боишься решить, если это боятся решить депутаты. Они же пришли защищать интересы народа", — задался вопросом политик.
Президент Украины
должен быть готов умереть ради государства, заключил Журавский.
В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливает присутствие в Восточной Европе.
Россия отвергает все претензии, подчеркивая, что перемещает войска в пределах своей территории, и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Основной причиной эскалации на Украине в Кремле и МИД называют действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам, и рассчитывают нарастить иностранную группировку у российских границ.