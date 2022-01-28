https://ria.ru/20220128/zapret-1769992470.html

Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство

Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство - РИА Новости, 28.01.2022

Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в России, рассказала РИА Новости первый... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:43

2022-01-28T14:43

2022-01-28T14:51

общество

госдума рф

василий пискарев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750368560_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_ebfd758c75775ad3b6507f7acc4cd257.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в России, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР).Ранее в пятницу глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в осеннюю сессию."В нашем комитете нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в РФ. И здесь ставим точку", - отметила Буцкая.Как подчеркнула парламентарий, использование института суррогатного материнства для женщин, которые не могут иметь детей - это спасение, однако рождение ребенка не должно быть связано "с эксплуатацией за деньги"."Я врач, я смотрю на эту ситуацию с точки зрения медицины, а также защиты ребенка. Что тревожит - тревожит наличие суррогатной мамы. Если это рассматривать с точки зрения невозможности для женщины иметь ребенка - конечно, это спасение. Если мы рассматриваем это с точки зрения суррогатной мамы - как это сейчас поставлено, вынашивание за деньги для кого-то ребенка, при этом женщина уже должна иметь детей (у нас это по закону), и представьте - ребенок видит, что его мама за деньги вынашивает... это как-то не про семейные ценности. Это смущает", - добавила она.Ранее думский комитет по семье одобрил концепцию нового законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Позднее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что законопроект могут рассмотреть в первом чтении в феврале.

https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768875493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, василий пискарев, россия