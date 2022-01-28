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Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство
Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство - РИА Новости, 28.01.2022
Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство
В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в России, рассказала РИА Новости первый... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:43
2022-01-28T14:43
2022-01-28T14:51
общество
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в России, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР).Ранее в пятницу глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в осеннюю сессию."В нашем комитете нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в РФ. И здесь ставим точку", - отметила Буцкая.Как подчеркнула парламентарий, использование института суррогатного материнства для женщин, которые не могут иметь детей - это спасение, однако рождение ребенка не должно быть связано "с эксплуатацией за деньги"."Я врач, я смотрю на эту ситуацию с точки зрения медицины, а также защиты ребенка. Что тревожит - тревожит наличие суррогатной мамы. Если это рассматривать с точки зрения невозможности для женщины иметь ребенка - конечно, это спасение. Если мы рассматриваем это с точки зрения суррогатной мамы - как это сейчас поставлено, вынашивание за деньги для кого-то ребенка, при этом женщина уже должна иметь детей (у нас это по закону), и представьте - ребенок видит, что его мама за деньги вынашивает... это как-то не про семейные ценности. Это смущает", - добавила она.Ранее думский комитет по семье одобрил концепцию нового законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Позднее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что законопроект могут рассмотреть в первом чтении в феврале.
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общество, госдума рф, василий пискарев, россия
14:43 28.01.2022 (обновлено: 14:51 28.01.2022)
Госдума не будет полностью запрещать суррогатное материнство
Депутат Буцкая: в комитете Госдумы нет проекта о полном запрете суррогатного материнства
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в России, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР).
Ранее в пятницу глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России
могут принять в осеннюю сессию.
"В нашем комитете нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в РФ. И здесь ставим точку", - отметила Буцкая.
Как подчеркнула парламентарий, использование института суррогатного материнства для женщин, которые не могут иметь детей - это спасение, однако рождение ребенка не должно быть связано "с эксплуатацией за деньги".
"Я врач, я смотрю на эту ситуацию с точки зрения медицины, а также защиты ребенка. Что тревожит - тревожит наличие суррогатной мамы. Если это рассматривать с точки зрения невозможности для женщины иметь ребенка - конечно, это спасение. Если мы рассматриваем это с точки зрения суррогатной мамы - как это сейчас поставлено, вынашивание за деньги для кого-то ребенка, при этом женщина уже должна иметь детей (у нас это по закону), и представьте - ребенок видит, что его мама за деньги вынашивает... это как-то не про семейные ценности. Это смущает", - добавила она.
Ранее думский комитет по семье одобрил концепцию нового законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Позднее глава профильного комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
сообщил, что законопроект могут рассмотреть в первом чтении в феврале.