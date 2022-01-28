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Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника
Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы "вытащить" из Белоруссии сбежавшего в республику... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:46
2022-01-28T11:56
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы "вытащить" из Белоруссии сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко, но Минск не допустит такого обмена."Чтобы вытащить этого бедного польского военнослужащего поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я предупредил наших пограничников: никакого обмена не будет. Не дай бог, мы допустим захвата нашего военнослужащего, мало не покажется, в том числе и генералам", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащемуЧечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:46 28.01.2022 (обновлено: 11:56 28.01.2022)
 
Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника

Президент Лукашенко: Польша хотела захватить белорусского пограничника для обмена

© Фото : @mon_gov_pl/TwitterГраница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : @mon_gov_pl/Twitter
Граница Польши и Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы "вытащить" из Белоруссии сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко, но Минск не допустит такого обмена.
"Чтобы вытащить этого бедного польского военнослужащего поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я предупредил наших пограничников: никакого обмена не будет. Не дай бог, мы допустим захвата нашего военнослужащего, мало не покажется, в том числе и генералам", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащемуЧечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 23:52
Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
 
В миреПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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