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Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника

Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко обвинил Польшу в попытке захватить белорусского пограничника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы "вытащить" из Белоруссии сбежавшего в республику... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:46

2022-01-28T11:46

2022-01-28T11:56

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы "вытащить" из Белоруссии сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко, но Минск не допустит такого обмена."Чтобы вытащить этого бедного польского военнослужащего поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я предупредил наших пограничников: никакого обмена не будет. Не дай бог, мы допустим захвата нашего военнослужащего, мало не покажется, в том числе и генералам", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащемуЧечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.

https://ria.ru/20211222/soldat-1765020176.html

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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии