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В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ
В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ - РИА Новости, 28.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ
В Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:11
2022-01-28T13:11
2022-01-28T13:30
германия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нам ничего неизвестно о каких-то задержанных людях в Германии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях о задержании в ФРГ россиянина, который якобы работал на СВР и передавал секреты космической программы.Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура Германии обвинила россиянина в шпионаже. По версии ГП, работавший в одном из германских университетов россиянин якобы за вознаграждение передавал российской разведке информацию о европейских разработках в аэрокосмической сфере.
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РИА Новости
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германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
13:11 28.01.2022 (обновлено: 13:30 28.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ
Пресс-секретарь Песков: Кремлю ничего не известно о задержании людей в Германии