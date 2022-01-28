https://ria.ru/20220128/zaderzhanie-1769967668.html

В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ

В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ - РИА Новости, 28.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о задержании россиянина в ФРГ

В Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:11

2022-01-28T13:11

2022-01-28T13:30

германия

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нам ничего неизвестно о каких-то задержанных людях в Германии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях о задержании в ФРГ россиянина, который якобы работал на СВР и передавал секреты космической программы.Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура Германии обвинила россиянина в шпионаже. По версии ГП, работавший в одном из германских университетов россиянин якобы за вознаграждение передавал российской разведке информацию о европейских разработках в аэрокосмической сфере.

https://ria.ru/20220127/sovetniki-1769820664.html

германия

россия

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германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия