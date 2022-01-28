https://ria.ru/20220128/zaderzhanie-1769946540.html

Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США

Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в Белоруссии 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:59

2022-01-28T11:59

2022-01-28T14:29

в мире

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задержание россиян под минском

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в Белоруссии 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву."США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с РФ. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России. Придет время, разберемся", - сказал Лукашенко в пятницу в обращении к народу и парламенту Белоруссии.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба в России входят в реестр СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.* СМИ-иностранные агенты

https://ria.ru/20211204/33-1762137047.html

https://ria.ru/20210908/ssha-1749097694.html

сша

белоруссия

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в мире, сша, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия, задержание россиян под минском