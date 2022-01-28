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Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США
Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в Белоруссии 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:59
2022-01-28T14:29
в мире
сша
белоруссия
украина
александр лукашенко
россия
задержание россиян под минском
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в Белоруссии 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву."США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с РФ. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России. Придет время, разберемся", - сказал Лукашенко в пятницу в обращении к народу и парламенту Белоруссии.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба в России входят в реестр СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.* СМИ-иностранные агенты
https://ria.ru/20211204/33-1762137047.html
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в мире, сша, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия, задержание россиян под минском
11:59 28.01.2022 (обновлено: 14:29 28.01.2022)
 
Лукашенко назвал задержание 33 россиян в 2020 году провокацией США

Президент Лукашенко: задержание 33 россиян в 2020 году в Белоруссии было провокацией США

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в Белоруссии 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву.
"США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с РФ. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России. Придет время, разберемся", - сказал Лукашенко в пятницу в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря 2021, 01:30
На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба в России входят в реестр СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.
* СМИ-иностранные агенты
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября 2021, 02:54
CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
 
В миреСШАБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоРоссияЗадержание россиян под Минском
 
 
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