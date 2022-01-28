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В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество
В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество - РИА Новости, 28.01.2022
В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество
Почетный адвокат России Ольга Каминская задержана в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве на сумму в 300 тысяч рублей, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:53
2022-01-28T09:53
происшествия
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
урал
криминал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Почетный адвокат России Ольга Каминская задержана в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве на сумму в 300 тысяч рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Двадцать шестого января следователи следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ задержали адвоката адвокатской палаты Свердловской области Каминскую Ольгу Леонидовну. После задержания в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, подзащитная Каминской планировала передать ей 300 тысяч рублей в качестве взятки для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.Как уточнил источник агентства, Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи денежных средств от подзащитной в автомобиле.На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.
https://ria.ru/20220125/advokat-1769477077.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), урал, криминал, россия
09:53 28.01.2022
 
В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество

Источник: в Екатеринбурге заподозрили в мошенничестве почетного адвоката России Каминскую

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Почетный адвокат России Ольга Каминская задержана в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве на сумму в 300 тысяч рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"Двадцать шестого января следователи следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ задержали адвоката адвокатской палаты Свердловской области Каминскую Ольгу Леонидовну. После задержания в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - сказал собеседник агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
По предварительным данным, подзащитная Каминской планировала передать ей 300 тысяч рублей в качестве взятки для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.
Как уточнил источник агентства, Каминская была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи денежных средств от подзащитной в автомобиле.
На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что Каминская имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.
 
ПроисшествияСвердловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УралКриминалРоссия
 
 
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