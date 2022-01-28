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Посол России в Японии провел встречу с губернатором Хоккайдо
Посол России в Японии провел встречу с губернатором Хоккайдо - РИА Новости, 28.01.2022
Посол России в Японии провел встречу с губернатором Хоккайдо
Посол России в Японии Михаил Галузин и губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки провели в пятницу встречу в преддверии церемонии открытия Года российско-японских... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:26
2022-01-28T09:26
япония
саппоро
курильские острова
михаил галузин
россия
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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин и губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки провели в пятницу встречу в преддверии церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей, в ходе которого стороны обсудили перспективные направления развития межрегионального сотрудничества."28 января Посол России в Японии М.Ю. Галузин в рамках визита в Саппоро для участия в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей нанес визит вежливости губернатору Хоккайдо Н. Судзуки. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития российско-японского межрегионального сотрудничества в посткоронавирусный период", - отмечается в сообщении Генерального консульства РФ в Саппоро на странице в Facebook.Также отмечается, что Галузин в рамках визита в Саппоро также посетил музей Олимпийских игр, осмотрел бывшую резиденцию губернатора Хоккайдо и провел пресс-конференцию, на которой "ответил на вопросы, касающиеся актуальной повестки двусторонних отношений".В свою очередь, по данным телеканала NHK, губернатор Хоккайдо обратился к российскому послу с просьбой о содействии в поддержании в надлежащем виде захоронений бывших японских жителей южных Курильских островов.
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япония, саппоро, курильские острова, михаил галузин, россия
09:26 28.01.2022
 
Посол России в Японии провел встречу с губернатором Хоккайдо

Посол России в Японии обсудил с губернатором Хоккайдо направления развития сотрудничества

© РИА Новости / Ксения НакаПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин и губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки провели в пятницу встречу в преддверии церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей, в ходе которого стороны обсудили перспективные направления развития межрегионального сотрудничества.
"28 января Посол России в Японии М.Ю. Галузин в рамках визита в Саппоро для участия в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей нанес визит вежливости губернатору Хоккайдо Н. Судзуки. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития российско-японского межрегионального сотрудничества в посткоронавирусный период", - отмечается в сообщении Генерального консульства РФ в Саппоро на странице в Facebook.
Также отмечается, что Галузин в рамках визита в Саппоро также посетил музей Олимпийских игр, осмотрел бывшую резиденцию губернатора Хоккайдо и провел пресс-конференцию, на которой "ответил на вопросы, касающиеся актуальной повестки двусторонних отношений".
В свою очередь, по данным телеканала NHK, губернатор Хоккайдо обратился к российскому послу с просьбой о содействии в поддержании в надлежащем виде захоронений бывших японских жителей южных Курильских островов.
Возложение цветов к могиле Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Россия решает с Японией вопрос с захоронением Зорге, сообщил Лавров
 
ЯпонияСаппороКурильские островаМихаил ГалузинРоссия
 
 
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