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В Японии откроется первый в мире парк развлечений по мультфильмам Миядзаки
В Японии откроется первый в мире парк развлечений по мультфильмам Миядзаки - РИА Новости, 28.01.2022
В Японии откроется первый в мире парк развлечений по мультфильмам Миядзаки
Первый в мире парк развлечений по мотивам мультипликационных фильмов культового режиссера Хаяо Миядзаки откроется для посетителей 1 ноября 2022 года в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:49
2022-01-28T07:49
2022-01-28T07:49
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ТОКИО, 28 янв — РИА Новости. Первый в мире парк развлечений по мотивам мультипликационных фильмов культового режиссера Хаяо Миядзаки откроется для посетителей 1 ноября 2022 года в префектуре Айти, сообщили в анимационной студии Ghibli.Дизайн-проект был представлен еще в 2018 году. Парк появится в городе Нагакуте недалеко от Нагои и будет разделен на пять тематических зон с аттракционами и кафе. Территорию оформят по мотивам самых популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки: "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки".Отдельная зона будет посвящена студии Ghibli. В ней расположатся выставка экспонатов, кинозал и игровые площадки.
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В Японии откроется первый в мире парк развлечений по мультфильмам Миядзаки
В Японии 1 ноября откроется парк развлечений по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
ТОКИО, 28 янв — РИА Новости. Первый в мире парк развлечений по мотивам мультипликационных фильмов культового режиссера Хаяо Миядзаки откроется для посетителей 1 ноября 2022 года в префектуре Айти, сообщили в анимационной студии Ghibli.
Дизайн-проект был представлен еще в 2018 году. Парк появится в городе Нагакуте недалеко от Нагои и будет разделен на пять тематических зон с аттракционами и кафе.
Территорию оформят по мотивам самых популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки: "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки".
Отдельная зона будет посвящена студии Ghibli. В ней расположатся выставка экспонатов, кинозал и игровые площадки.