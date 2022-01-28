Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/vyplaty-1769989851.html
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР - РИА Новости, 28.01.2022
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР
Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:36
2022-01-28T14:55
инна святенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763475823_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_2d52b9e88e0c1cccb63b392a283a27c4.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Объединение фондов в единый социальный фонд и внедрение единого тарифа приведет к созданию единой взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, что поведет за собой увеличение максимальных размеров ряда страховых выплат: пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности", - написала сенатор в своем Telegram-канале.Кроме того, "такая реформа фондов сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", добавила она.Ранее Святенко сообщила РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763475823_364:0:2000:1227_1920x0_80_0_0_fecab35d3018d3d07020956756a786af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инна святенко, россия
14:36 28.01.2022 (обновлено: 14:55 28.01.2022)
 
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР

Сенатор Святенко: создание единого соцфонда позволит повысить выплаты по уходу за ребенком

© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Объединение фондов в единый социальный фонд и внедрение единого тарифа приведет к созданию единой взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, что поведет за собой увеличение максимальных размеров ряда страховых выплат: пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, "такая реформа фондов сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", добавила она.
Ранее Святенко сообщила РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.
 
Инна СвятенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против России
01:34Британия подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источник
01:32Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
Лента новостейМолния
Источник сообщил, что Британия объявит о готовящихся санкциях против РоссииБритания подготовила военные варианты сдерживания России, сообщил источникДжонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дниУкраина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году