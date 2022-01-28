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Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР

Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР - РИА Новости, 28.01.2022

Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР

Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:36

2022-01-28T14:36

2022-01-28T14:55

инна святенко

россия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Объединение фондов в единый социальный фонд и внедрение единого тарифа приведет к созданию единой взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, что поведет за собой увеличение максимальных размеров ряда страховых выплат: пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности", - написала сенатор в своем Telegram-канале.Кроме того, "такая реформа фондов сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", добавила она.Ранее Святенко сообщила РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.

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инна святенко, россия