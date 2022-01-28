https://ria.ru/20220128/vyplaty-1769989851.html
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР - РИА Новости, 28.01.2022
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР
Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:36
2022-01-28T14:36
2022-01-28T14:55
инна святенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763475823_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_2d52b9e88e0c1cccb63b392a283a27c4.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Объединение фондов в единый социальный фонд и внедрение единого тарифа приведет к созданию единой взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, что поведет за собой увеличение максимальных размеров ряда страховых выплат: пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности", - написала сенатор в своем Telegram-канале.Кроме того, "такая реформа фондов сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", добавила она.Ранее Святенко сообщила РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763475823_364:0:2000:1227_1920x0_80_0_0_fecab35d3018d3d07020956756a786af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна святенко, россия
14:36 28.01.2022 (обновлено: 14:55 28.01.2022)
Святенко прокомментировала объединение ФСС и ПФР
Сенатор Святенко: создание единого соцфонда позволит повысить выплаты по уходу за ребенком
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости.
Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила
глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Объединение фондов в единый социальный фонд и внедрение единого тарифа приведет к созданию единой взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, что поведет за собой увеличение максимальных размеров ряда страховых выплат: пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, "такая реформа фондов сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", добавила она.
Ранее Святенко
сообщила РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.