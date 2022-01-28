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Абрамченко поручила проверить выбросы "Москокса" из-за жалоб жителей
Абрамченко поручила проверить выбросы "Москокса" из-за жалоб жителей - РИА Новости, 28.01.2022
Абрамченко поручила проверить выбросы "Москокса" из-за жалоб жителей
Жители Подмосковья обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой опубликовать данные о выбросах завода "Москокс", а также принудить руководство... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:10
2022-01-28T15:10
общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
виктория абрамченко
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители Подмосковья обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой опубликовать данные о выбросах завода "Москокс", а также принудить руководство завода признать загрязнение воздуха и принять меры, вице-премьер распорядилась разобраться в вопросе контрольным ведомствам и представить данные, соответствующий приказ имеется в распоряжении агентства.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что завод "Москокс" оказывает недопустимое негативное влияние на окружающую среду. Ведомство подало в суд на завод, но иск был отклонен. В Росприроднадзоре подтвердили РИА Новости, что превышения допустимых концентраций фиксируются вблизи завода в настоящее время. Представитель завода ранее утверждал, что ведомство не может доказать принадлежность выбросов именно заводу."В связи с многочисленными обращения граждан прошу совместно с правительством города Москвы и правительством Московской области представить в рамках компетенции информацию о проведенных проверках АО "Московский коксогазовый завод" и результатах мониторинга качества атмосферного воздуха, а также предложения по решению поставленных в обращении вопросов", - говорится в распоряжении Абрамченко.По данным, предоставленным РИА Новости Росприроднадзором, лаборатория ведомства фиксирует превышение нормы в 4,2 раза по изопропилбензолу и в 1,2 раза по оксиду углерода. В 2021 году предприятие было оштрафовано на 1,28 миллиона рублей за нарушение природоохранного законодательства.
https://ria.ru/20210719/moskoks-1741885212.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), виктория абрамченко
15:10 28.01.2022
 
Абрамченко поручила проверить выбросы "Москокса" из-за жалоб жителей

Вице-премьер Абрамченко поручила проверить выбросы завода "Москокса" из-за жалоб жителей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители Подмосковья обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой опубликовать данные о выбросах завода "Москокс", а также принудить руководство завода признать загрязнение воздуха и принять меры, вице-премьер распорядилась разобраться в вопросе контрольным ведомствам и представить данные, соответствующий приказ имеется в распоряжении агентства.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что завод "Москокс" оказывает недопустимое негативное влияние на окружающую среду. Ведомство подало в суд на завод, но иск был отклонен. В Росприроднадзоре подтвердили РИА Новости, что превышения допустимых концентраций фиксируются вблизи завода в настоящее время. Представитель завода ранее утверждал, что ведомство не может доказать принадлежность выбросов именно заводу.
"В связи с многочисленными обращения граждан прошу совместно с правительством города Москвы и правительством Московской области представить в рамках компетенции информацию о проведенных проверках АО "Московский коксогазовый завод" и результатах мониторинга качества атмосферного воздуха, а также предложения по решению поставленных в обращении вопросов", - говорится в распоряжении Абрамченко.
По данным, предоставленным РИА Новости Росприроднадзором, лаборатория ведомства фиксирует превышение нормы в 4,2 раза по изопропилбензолу и в 1,2 раза по оксиду углерода. В 2021 году предприятие было оштрафовано на 1,28 миллиона рублей за нарушение природоохранного законодательства.
Завод Москокс в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 15:51
В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Виктория Абрамченко
 
 
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