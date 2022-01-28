https://ria.ru/20220128/vtorzhenie-1769940887.html

Западные санкции ведут к военному вторжению, заявил Лукашенко

Западные санкции ведут к военному вторжению, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022

Западные санкции ведут к военному вторжению, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции частью цепочки событий, ведущих к мятежу и военному вторжению. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:41

2022-01-28T11:41

2022-01-28T14:41

белоруссия

в мире

александр лукашенко

санкции

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции частью цепочки событий, ведущих к мятежу и военному вторжению."Еще один фронт атаки на Беларусь - санкции. Не думайте, что это вызов только для нас, это мировая тенденция, тренд, фактически технология глобальной экспансии. Санкции - традиционная практика мирового монополиста - США и их союзника - Европейского союза. Именно таким образом всегда пытались решать вопросы с конкурентами... Сегодня полмира охвачено их санкциями. Атакуя нас, пробуют выдавить с рынка наши флагманы промышленности. Но, когда эта задача оказывается не под силу, они начинают использовать санкции как элемент гибридной войны. По сути выстраивают алгоритм: санкции, внутренний мятеж, военное вторжение. Изобрели модный термин - умные санкции. Якобы они воздействуют избирательно только на власть, на самом деле Запад методично и цинично нащупывает болевые точки экономики, проводит настоящие антигуманные эксперименты. в конечном итоге страдают люди", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии."Запад добился обратного эффекта, решительно настроил против себя наших граждан. Даже тех, которые верили в этот Запад. Масштабные социологические исследования, проведенные в прошлом году, показали, что общество не примелет диктата извне. Решительно отвергает такие способы воздействия, а за введенные санкции против Белоруссии как раз и выступают пресловутые 3%. Люди знают, что государство всегда их защитит. Так и будет", - добавил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

https://ria.ru/20220125/belorussiya-1769388102.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко, санкции