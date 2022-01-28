22:35 28.01.2022 (обновлено: 23:59 28.01.2022)
В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
Глава Пентагона Остин: США не отправят войска на Украину для участия в боевых действиях
Американские военные
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Руководство США четко дало понять, что не намерено направлять войска на Украину для участия в боевых действиях в случае эскалации украинского кризиса, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Президент (Джо Байден) дал четко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях", - сказал Остин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о такой возможности.
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Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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