https://ria.ru/20220128/voyska-1769978499.html

В Киеве назвали российские войска в Белоруссии оккупационным контингентом

В Киеве назвали российские войска в Белоруссии оккупационным контингентом - РИА Новости, 28.01.2022

В Киеве назвали российские войска в Белоруссии оккупационным контингентом

Войска Российской Федерации, прибывающие на учения в Белоруссию, похожи на оккупационный контингент, заявил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:50

2022-01-28T13:50

2022-01-28T13:50

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белоруссия

министерство обороны украины

алексей резников

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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Войска Российской Федерации, прибывающие на учения в Белоруссию, похожи на оккупационный контингент, заявил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учения пройдет с 10 по 20 февраля."Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу. И представляют большую угрозу Минску, чем Украине", - заявил Резников, выступая в Верховной Раде.В среду Минобороны РФ сообщило, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Там уточнили, что после прибытия в Белоруссию экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных по ПВО сил.На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В рамках учений на полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия.

https://ria.ru/20220127/istrebiteli-1769714479.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

https://ria.ru/20220124/belorussiya-1769224526.html

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в мире, украина, белоруссия, министерство обороны украины, алексей резников, россия