13:43 28.01.2022 (обновлено: 15:31 28.01.2022)
Лукашенко заявил, что не будет воевать на территории Украины
Президент Белоруссии Лукашенко: на чужой территории воевать мы не будем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе послания к народу, где его спросили о возможности войны с Украиной и задействовании белорусов на ее территории, что не пошлет белорусскую армию воевать на чужой территории, поскольку ее главная цель - защита страны.
"Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю (армию - ред.) на чужую территорию против какого-то народа, - вы Украину упомянули, - упаси меня Господь воевать против этого народа... Нет такого, я мирный человек и таких приказов не отдаю... Я очень-очень надеюсь и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
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Президент Белоруссии подчеркнул, что целью белорусской армии является защита страны. "У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя, если нас не будут убивать. Придут убивать - получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны, запомните это, это будет так", - сказал он.
Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.